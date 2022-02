Que dia é a prova do anjo BBB 22 e que horas começa

Uma das dinâmicas mais importantes da semana, o anjo tem o poder de mexer no jogo durante a formação de paredão, além de escolher os castigados do monstro, o que costuma gerar inimizades na casa. Que dia é a prova do anjo BBB 22? A produção já definiu o cronograma desta quinta semana do reality show.

Que dia é a prova do anjo do BBB 22?

Nesta semana, a prova do anjo do BBB 22 será realizada no sábado, dia 19 de fevereiro, seguindo assim o padrão das semanas passadas do reality show. Durante esta temporada, apenas a primeira disputa do anjo foi realizada em uma sexta-feira, pois a competição foi dupla e juntou anjo e líder em uma mesma prova.

O apresentador Tadeu Schmidt informou que o anjo desta semana terá que imunizar alguém durante a formação de paredão de domingo (20), ou seja, a disputa não será autoimune. Diferente da semana passada, a prova não será realizada em duplas, apenas um vencedor levará o colar do anjo.

Que horas começa a prova do anjo do BBB 22?

A produção do programa não costuma divulgar o horário exato da disputa, mas é comum que a prova comece entre 12h00 e 14h00. O anjo geralmente é realizado no final da manhã e começo da tarde e costuma durar um bom tempo, essas disputas são mais longas que as brigas pelo líder, com exceção das de resistência é claro.

E falando em resistência, não existem provas desse tipo na disputa do anjo. A competição sempre começa e termina no mesmo dia e é exibida ao vivo apenas no Pay Per View, no programa diário noturno, o público assiste a prova de forma editada.

Para assistir ao vivo a prova do anjo é necessário ter assinatura de algum pacote da Globoplay entre R$ 19,90 e R$ 89,90 para ter acesso as câmeras do confinamento ou o canal adicional do Pay Per View no seu plano de TV por assinatura. Para quem prefere assistir de graça, é só esperar a edição de sábado (19), dia em que vai ser realizada a prova do anjo do BBB 22.

Quem já foi castigado no monstro

Quatro provas do anjo do BBB 22 foram realizadas até agora e no total 11 participantes já sofreram com o castigo do monstro. A temporada tem colocado 2 a 3 brothers em cada um dos castigos e algumas disputas mandaram o pior colocado da prova direito para o monstro como consequência, como aconteceu com Jade na segunda disputa e Arthur na terceira.

Primeiro castigo do monstro: Eliezer e Naiara Azevedo

Segundo castigo do monstro: Jade Picon, Paulo André e Brunna Gonçalves

Terceiro castigo do monstro: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby

Quarto castigo do monstro: Linn da Quebrada, Lucas e Natália

Como vai ser a formação de paredão

O paredão desta semana será triplo e contará com a disputa do bate e volta, em que alguém consegue escapar da decisão do público. O primeiro participante a se pronunciar na noite de votação será o vencedor da prova do anjo BBB 22, o brother ou sister que estiver com o colar de imunidade vai informar ao apresentador Tadeu Schmidt quem entre os colegas de confinamento estará protegido durante a votação da semana e lhe entregará o colar.

Em seguida, o líder da semana, Lucas, fará seu discurso e indicará alguém direto ao paredão. Este participante não terá direito a uma vaga no bate e volta, não haverá chance de escapar da disputa por permanência.

Depois a casa será dividida em três grupos e os votos terão que ser em consenso, cada grupo definirá um alvo no outro grupo e o indicará ao paredão. Nesta etapa, alguém já estará na berlinda, pois na noite de sexta-feira (18), o Big Fone irá tocar e quem atender precisará mandar um participante ao paredão.

