Que horas acaba o BBB 22 hoje: prova bate e volta será de madrugada

Que horas acaba o BBB 22 hoje? O programa deste domingo, 13 de março de 2022, é marcado pela formação da berlinda que vai colocar em risco três dos participantes que ainda restam no reality. Veja o que vai acontecer no Big Brother Brasil e confira o cronograma do programa deste domingo.

De acordo com a programação da Rede Globo, o Big Brother Brasil vai passar na TV até 00h30 (horário de Brasília), já na madrugada de segunda-feira, 14 de março. O programa vai começar às 23h10 (horário de Brasília), depois do Fantástico, e terá cerca de 1h20 de duração. O processo de votação entre os participantes para definir os emparedados é extenso, o que impacta diretamente que horas acaba o BBB 22 hoje.

O BBB 22 deste domingo será transmitido tanto na TV quanto no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora na internet que conta com assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês. O GloboPlay dá acesso a um extenso catálogo de filmes e séries, além do sinal simultâneo da Rede Globo e às câmeras espalhadas dentro da casa no Pay-Per-View.

Formação de paredão

O paredão do BBB 22 desta semana será formado ao vivo, neste domingo, 13 de março. A votação entre os participantes acontece com base nas escolhas do líder Lucas e a decisão de Arthur Aguiar, o anjo da semana. Primeiro, o anjo vai anunciar quem ficará imune aos votos da casa e do líder.

Depois, Lucas vai justificar seus motivos e mandar um dos participantes para o paredão. Depois disso, os participantes da casa vão votar no confessionário para definir o segundo emparedado.

Além disso, a formação do paredão ganha uma dinâmica diferente nesta semana e Eliezer, que foi vetado da prova do líder, terá que indicar um participante para o paredão. Seu alvo, por sua vez, terá o poder do contragolpe. Os emparedados farão a prova bate e volta e quem vencer escapa da berlinda.

Veja o que ainda vai acontecer na semana no BBB 22:

Domingo (13/03): Formação de Paredão;

Segunda-feira (14/03): Jogo da Discórdia ao vivo;

Terça-feira (15/03): Noite de Eliminação;

Quarta-feira (16/03): Festa do Líder;

Quinta-feira (17/03): Prova do Líder;

Sexta-feira (18/03): Festa ao vivo;

Sábado (19/03): Prova do Anjo.

Participantes BBB 22: quem ainda está no programa

Depois de 7 paredões, a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel, 13 participantes seguem no Big Brother Brasil. No elenco atual, os integrantes do Pipoca são a maioria no programa: 8 brothers. O Camarote é composto 5 participantes. Veja quem ainda está no BBB 22:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

