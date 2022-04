Que horas Arthur Aguiar vai entrar no BBB 22 e como assistir ao vivo

Que horas Arthur aguiar vai entrar no BBB 22? Brother retorna no começo da tarde de quinta (7) - Foto: Reprodução/Globo

Arthur volta ao convívio dos demais confinados hoje, quinta-feira, 7 de abril. Que horas Arthur Aguiar vai entrar no BBB 22? O brother vai estar fantasiado e retorna no começo da tarde, Arthur está no quarto secreto desde o final da noite de terça-feira (5).

Que horas Arthur Aguiar vai entrar no BBB 22?

Arthur Aguiar vai entrar no BBB 22 às 13 horas do horário de Brasília. O brother estará fantasiado como coelhinho da páscoa de uma das marcas patrocinadoras do programa. Não foi informado se o brother estará sozinho ou acompanhado de dummies do reality show para ajudar na farsa.

Segundo o que foi postado pela marca de chocolate que vai fazer parte da dinâmica nas redes sociais, o participante deve entregar ovos de páscoa para os colegas. Na imagem que foi postada, estão algumas pistas: uma orelha de coelho, uma cesta e alguns ovos.

Boninho comentou sobre como e que horas Arthur Aguiar vai entrar no BBB 22 em publicação do Instagram. O diretor explicou que a ideia partiu de pedidos de fãs do Arthur, que subiram uma hashtag sobre o assunto no Twitter para chamar a atenção do chefão do reality show.

Como assistir ao vivo o retorno de Arthur?

Para assistir ao vivo a hora que Arthur Aguiar vai entrar no BBB não será necessário abrir a carteira, a exibição será de graça na programação da Globo. Tadeu Schmidt informou no final do programa de ontem (6) que o momento será exibido pela emissora, assim como também passará no Pay Per View, da Globoplay ou TV a cabo.

Assim, para assistir tudo ao vivo e de graça é só ligar a TV às 13 horas, quando Arthur Aguiar vai entrar no BBB 22 e surpreender os colegas. Para quem não tem acesso a um aparelho de televisão, é possível assistir a programação em tempo real da Globo na internet com a aba “Agora na TV” da Globoplay. Não é necessário pagar nada, mas é obrigatório a criação de um cadastro antes.

Quem é assinante do Pay Per View, seja por um dos pacotes da Globoplay ou por uma empresa que presta serviço de TV por assinatura, a exibição é ao vivo também, e pode ser acompanhada por mais de uma câmera.

Que dia acaba o BBB 22?

Faltam menos de 20 dias para a grande final da temporada, o reality show irá encerrar a edição de 2022 no dia 26 de abril, terça-feira. O vencedor levará para casa R$ 1,5 milhão, além de um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do programa.

O segundo lugar sai do programa com R$ 150 mil no bolso e o terceiro colocado recebe R$ 50 mil. A final do Big Brother Brasil fez com que a estreia da nova temporada de No Limite fosse adiada para o dia 3 de maio, antes o reality de sobrevivência ia começar uma semana antes, mas após o BBB ter sido estendido até os 100 dias de confinamento, a agenda da Globo precisou mudar.

