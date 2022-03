Que horas começa a prova do anjo do BBB 22 hoje, sábado (26/03)

Uma peça poderosa da dinâmica semanal do programa será definida neste sábado, o vencedor do anjo. Com um importante papel na formação de paredão, quem leva o colar de imunidade tem o poder de balançar o jogo. Que horas começa a prova do anjo hoje, 26 de março? Disputa é transmitida ao vivo no Pay Per View.

Que horas começa a prova do anjo hoje?

A prova do anjo do BBB 22 hoje deve começar entre às 12h00 e 14h00, se seguir o padrão das semanas anteriores. No sábado passado, a disputa começou próximo às duas da tarde, já na semana anterior, a prova foi realizada por volta do meio-dia. Como a produção do reality não divulga o horário exato da prova, é necessário ficar de olho no Pay Per View do programa durante o final da manhã e começo da tarde, esta é a faixa de horário em que a prova costuma ser realizada.

É comum que seja realizado um sorteio na sala antes da disputa começar, em algumas semanas o sorteio define quem participa e quem fica de fora, já em outras determina o número de cada competidor na prova. Também há semanas em que a produção determina que todos irão jogar, tudo depende do tema da dinâmica.

Para quem se pergunta como será a prova, a prova do anjo nunca é de resistência, ela geralmente é uma disputa de habilidade, agilidade ou sorte. A competição pelo colar de imunidade é exibida ao vivo no Pay Per View, seja na Globoplay ou pela TV a cabo, e tem um resumo transmitido no programa ao vivo do sábado a noite.

O anjo desta semana será autoimune?

O anjo desta semana não será autoimune, ou seja, quem vencer ainda correrá o risco de ir ao paredão e terá que imunizar um colega durante a formação de berlinda de domingo (27). O anjo é o primeiro a se pronunciar na noite de votação, só depois que o campeão da prova imuniza alguém é que o líder pode fazer sua indicação.

Castigo do monstro

Após a prova do anjo, que começa geralmente entre às 12 e 14 horas, o vencedor da disputa também precisa definir quem serão os castigados do monstro da semana. O tema é determinado pela produção e o castigo dura até a noite de domingo, dois ou mais brothers podem ser escolhidos, a quantidade de confinados em cada monstro da temporada é definida pelo reality show. Quem é monstro perde 300 estalecas e vai direto para a xepa, caso esteja no vip.

Quem já foi anjo no BBB 22?

Nove disputas do anjo foram realizadas no BBB 22 até agora e dois brothers venceram a competição pelo colar de imunidade mais de uma vez. Em ordem, os vencedores de cada disputa foram: Rodrigo (1ª e 2ª semana do programa), Bárbara (3ª prova), Paulo André e Pedro Scooby (4ª prova), Arthur (5ª, 7ª e 8ª), Douglas (6ª disputa) e Lucas (9ª prova).

Como será a dinâmica da semana

Na dinâmica desta semana, a votação terá contragolpe, dois emparedados pela casa e prova bate e volta. Depois que o vencedor da prova do anjo imunizar um colega, a líder Lina poderá fazer sua indicação. Este brother que for parar na berlinda pelas mãos de Lina vai ficar de fora do bate e volta por conta das regras do programa.

Depois, será dada a largada para que os confinados votem. No total, dois participantes serão emparedados. Caso haja empate, a líder decidirá quem se salva da berlinda. Em seguida, o mais votado da casa vai dar um contragolpe. Se por acaso o primeiro e segundo lugar empatarem, os dois darão o contragolpe em consenso.

Em seguida, será realizada a prova bate e volta entre os dois mais votados da casa e o alvo do contragolpe. Quem entre eles vencer, está fora do paredão da semana.

Laís foi a eliminada do último paredão:

