Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 hoje: prova é de resistência

A disputa pela liderança será definida nesta sexta-feira com a prova do líder do BBB 22

A nova liderança do Big Brother Brasil vai ser definida com uma nova dinâmica de liderança, e quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22 só será revelado ao longo do dia, sexta-feira, 24. A dinâmica começou com dez participantes, que precisam se equilibrar em batons gigantes, enfrentando água e frio.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 hoje

A disputa pela liderança começou por volta da meia-noite de sexta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 só deve ser revelado após a última desistência. Tadeu Schimidt explicou que, diferentemente da última prova de resistência, a duração desta competição não terá limite.

Quem já saiu da prova de resistência do BBB 22 será atualizado em tempo real.

Dinâmica da semana BBB 22

Como de costume o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana durante o programa ao vivo. No sábado haverá a tradicional prova do anjo e domingo a formação do paredão.

Na dinâmica da semana do BBB 22, anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra, como de costume. A novidade fica na votação da casa. Os dois mais votados no confessionário vão ao paredão, mas apenas o primeiro terá direito a um contragolpe.

Se caso duas pessoas empatarem no primeiro lugar, as duas devem dar o contragolpe, em consenso, no confessionário. Qualquer outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, o líder terá que escolher quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem apenas dois emparedados. Eles terão que decidir em consenso o contragolpe.

O mesmo ocorre caso haja empate no segundo lugar. O líder vai escolher quem ele quer salvar, até que sobre apenas um emparedado. Os dois mais votados da casa e o indicado no contragolpe disputam a prova bate-volta.

Quinta-feira (24/03) – Prova do líder

Sábado (26/03) – Prova do anjo

Domingo (27/03) – Formação de paredão triplo

Segunda-feira (28/03) – Jogo da discórdia

Terça-feira (29/03) – Eliminação

Quarta-feira (30/03) – Festa do líder

Quem já foi líder?

1ª semana – Douglas Silva

2ª semana – Tiago Abravanel

3ª semana – Jade Picon

4ª semana – Jade Picon

5ª semana – Lucas

6ª semana – Pedro Scooby

7ª semana – Paulo André

8ª semana – Lucas

9ª semana – Arthur Aguiar