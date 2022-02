Que horas começa o BBB 22 hoje (8/2): eliminação será anunciada ao vivo

Veja que horas começa o BBB 22 hoje, 8 de fevereiro, noite de eliminação no maior reality do país. Naiara, Arthur e Douglas estão no paredão.

Arthur, Naiara e Douglas estão no 3º paredão do Big Brother e o público vai descobrir quem é o eliminado da vez, ao vivo, no programa desta terça-feira, 8 de fevereiro. A eliminação será a primeira entre os participantes do Camarote: veja que horas começa o BBB 22 hoje e não perca nenhum detalhe da eliminação.

Que horas começa o BBB 22 hoje (7/2)?

Hoje tem eliminação no Big Brother Brasil e a edição está marcada para começar às 22h10 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, sucesso da grade das 21 horas na emissora.

Existem duas maneiras de assistir o BBB 22: na TV e na internet. Para assistir ao programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Já na internet, com uma conta do GloboPlay – o streaming oficial da emissora que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – o assinante consegue acompanhar o mesmo sinal da TV Globo, mas também conta com transmissão exclusiva de câmeras distribuídas dentro do confinamento. Sendo assim, para acompanhar o reality na plataforma, não é preciso ficar preso a que horas começa o BBB 22.

Além do resultado da votação popular, o dia da eliminação também contará com resumos da semana e outra edição do quadro humorístico de Dani Calabresa, o CAT BBB 22.

Quem será eliminado?

De acordo com o público do DCI, que votou na enquete da eliminação, Douglas Silva é quem será o eliminado da semana. O ator recebeu 51,53% dos votos, sendo o alvo da maioria dos eleitores do portal. Caso o resultado seja confirmado, Douglas se junta a Luciano e Rodrigo no time de eliminados do programa.

Naiara Azevedo está na segunda posição mais votada, com 32,07%, e Arthur Aguiar está na última posição, com 16,40% dos votos. O resultado parcial da enquete foi consultado na madrugada desta terça-feira, 8 de fevereiro, e foram considerados cerca de 245 mil votos.

