Que horas começa o BBB 22 hoje, dia da 4ª prova do líder

Os rumos do Big Brother Brasil vão mudar. Nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, os participantes disputam a 4ª prova do líder da edição. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 e qual a programação do reality após a disputa. Será que vem fogo no parquinho?

Que horas começa o BBB 22 e a prova do líder hoje

Hoje, o BBB 22 vai começar às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Um Lugar ao Sol, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. Na edição dessa quinta-feira, será realizada a prova do líder, como também a nova divisão entre VIP e Xepa.

Ainda hoje, Tadeu Schimidt deve apresentar a programação da semana e como será formado o próximo paredão.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado para descobrir quem vai disputar a preferência do público.

Programação BBB 22

Quinta-feira (10/02) – prova do líder

Sexta-feira (11/02) – festa

Sábado (12/02) – prova do anjo

Domingo (13/02) – formação de paredão

Segunda-feira (14/02) – jogo da discórdia

Terça-feira (15/02) – eliminação

Quarta-feira (16/02) – festa do líder

Onde assistir o BBB hoje

Para assistir o BBB 22 hoje, todos os dias e a qualquer hora, é necessário ser assinante do Pay Per View. A Globoplay oferece o serviço e disponibiliza 11 câmeras para o público. Os valores vão variar de R$ 19,90 a R$ 84,90, qualquer um desses pacotes permite que você acesse o Pay Per View, a variação de preço acontece porque a plataforma oferece combos para outros serviços além da Globoplay.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.

Para assistir os programas ao vivo do BBB 22 de graça é necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros para sintonizar na TV Globo ou uma conta gratuita na Globoplay, que permite que você assista a programação ao vivo da emissora pela aba “Agora na TV”.

