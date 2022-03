Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de eliminação (22/03)

O Big Brother Brasil desta terça-feira vai ao ar logo após a novela das nove. A edição de hoje exibirá a nona eliminação da temporada com o paredão entre Laís, Douglas Silva e Eliezer, além dos quadros de humor e a tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 22h20, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol. Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar o reality show pela plataforma de streaming Globoplay. Basta fazer um cadastro gratuito e clicar na aba ‘Agora na TV’.

Hoje é dia de paredão no BBB 22. Douglas Silva, Eliezer e Laís são os azarados da vez e dependem dos votos do público para continuarem na casa. Apenas dois deles vão seguir no jogo.

Como de costume, o encerramento da votação, o discurso de Tadeu Schmidt e a eliminação só acontecem no final do programa. Antes disso, o público assiste os quadros ‘CAT BBB’ com Dani Calabresa e ‘O Brasil Tá Vendo’. Também são exibidos VT’s de alguns dos brothers que mais se destacaram durante a semana.

A votação do nono paredão segue aberta até a noite desta terça-feira. Para participar, os espectadores precisam acessar o portal oficial do Gshow e fazer um cadastro.

Quem está no paredão do BBB

Douglas Silva, Eliezer e Laís estão no nono paredão do BBB 22. Gustavo também estava emparedado devido a uma dinâmica com os eliminados realizada na última quinta-feira, mas conseguiu se salvar graças a prova bate-volta.

Laís foi indicada direto para a berlinda pelo líder Arthur Aguiar, seu maior rival no programa. O famoso não hesitou em colocar a médica no paredão – ela até tentou criar estratégias para escapar, mas não conseguiu.

A sister teve direito a um contragolpe e puxou Douglas Silva. Ela justificou o voto dizendo que era uma estratégia de jogo. Já Eliezer foi o escolhido pela casa, com seis votos. O empresário deu muito azar na prova bate-volta e ficou preso na primeira rodada por muito tempo, enquanto os colegas avançavam para as próximas fases.

Se Laís for eliminada, como apontam as enquetes extraoficiais, restarão apenas Eliezer e Eslovênia no quarto Lollipop. Enquanto isso, o grupo do quarto grunge, formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby segue intacto, assim como as ‘comadres’ Jessilane, Natália e Linn da Quebrada. Gustavo e Lucas flutuam entre os grupos.

Assista ao vídeo sobre os emparedados do Lollipopers.

