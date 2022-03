Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de jogo da discórdia (14/03)

Que horas começa o BBB 22 hoje? Depois da novela Um Lugar ao Sol, o programa vai exibir dinâmica que gera intrigas no reality - Foto: Reprodução/Globo

Segunda-feira é dia de jogo da discórdia no Big Brother Brasil e é importante assistir o programa desde o começo para não perder nenhuma parte da dinâmica. Que horas começa o BBB 22 hoje? A TV Globo irá exibir o reality show depois da novela Um Lugar ao Sol.

O BBB 22 vai começar às 22h40 hoje, segunda-feira, dia 14 de março, segundo a programação oficial da emissora, disponível no site da Rede Globo. O reality show ganha espaço nas telinhas depois da novela Um Lugar ao Sol e é previsto para ficar 1 hora e 20 minutos no ar, ainda segundo cronograma do canal.

O principal acontecimento desta noite no Big Brother Brasil é o jogo da discórdia. A cada semana, um tema diferente é definido pela produção e os brothers são obrigados a classificarem os colegas de confinamento, acusarem uns aos outros, entre outras atitudes que costumam gerar intrigas na casa.

Antes da dinâmica ter início no BBB 22 de hoje, que começa às 22 horas e 40 minutos, será exibido um resumo da última semana, com imagens dos principais momentos da casa, além da trajetória que levou os participantes Gustavo, Vinícius e Pedro Scooby esta semana ao lugar mais temido do reality: o paredão.

Também serão mostrados momentos da pós formação berlinda, que contou com briga entre Arthur, Lucas e Pedro Scooby, além dos acontecimentos mais importantes do dia de hoje no BBB 22.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

O BBB 22 tem terminado mais tarde que o previsto nos últimos dias, porém, o que indica a programação oficial da Globo é que o reality show irá acabar exatamente às 00h00 nesta segunda-feira de jogo da discórdia. Se não contar com atrasos, a partir da meia-noite a Globo exibirá o filme Braven: Perigo Na Montanha, com o ator Jason Momoa, na Tela Quente.

No paredão desta semana estão Gustavo, Vinícius e Pedro Scooby. Na edição passada, era costume do programa deixar os emparedados se pronunciarem primeiro no jogo da discórdia, mas isso não tem acontecido nesta temporada.

Como foi o último jogo da discórdia?

Na semana passada (7), o jogo da discórdia foi sobre incoerência. Cada brother ia até o meio do gramado e chamava o colega de confinamento que considerava incoerente no programa. Em seguida, o escolhido subia em uma plataforma e escutava os argumentos do participante, depois da justificava, era permitido que os acusados de incoerência se defendessem.

Programação da Globo hoje – 14/03/2022

Anote na agenda que horas começa o BBB 22 hoje, segunda-feira (07) e demais programas da Rede Globo:

Segunda-feira, 14/03/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Encantada

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:40 Big Brother Brasil 22

00:00 Tela Quente – Braven – Perigo Na Montanha

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:55 Corujão I – Sex Tape: Perdido Na Nuvem

