Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de jogo da discórdia (21/03)

Segunda-feira é dia de barraco no confinamento do Big Brother Brasil. Que horas começa o BBB 22 hoje (21)? Depois de mais um capítulo da reta final da novela Um Lugar ao Sol, a TV Globo vai exibir o novo jogo da discórdia do reality show.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h55 hoje, segunda-feira, dia 21 de março, segundo o cronograma oficial do canal, disponível no site oficial da Rede Globo e disponível para consulta. O programa comandado por Tadeu Schmidt começa sua exibição depois da novela Um Lugar ao Sol e tem previsão de ficar no ar por 1 hora e 20 minutos hoje.

O principal momento desta segunda-feira no Big Brother Brasil é o habitual jogo da discórdia, dinâmica em que os confinados precisam mostrar sua visão do jogo. A cada semana o tema do jogo muda, sempre por decisão da produção do programa, e os participantes precisam classificar os colegas ou citar momentos que marcaram o programa.

Além disso, nesta edição de hoje do BBB 22, que começa às 22 horas e 55 minutos, será mostrado alguns VTs especiais, que resumem a última semana do programa e mostram como o paredão foi formado. O programa também irá exibir os principais acontecimentos pós-votação, na madrugada, e os momentos mais importantes que marcaram a casa durante esta segunda-feira.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

Segundo a programação da TV Globo, o BBB 22 de hoje vai terminar às 00h15, horário em que está marcado para começar o filme A Vigilante na Tela Quente. Estrelado por Olivia Wilde, o longa de 2018 é sobre uma mulher que sofreu violência doméstica e agora ajuda outras vítimas.

Na semana passada, o jogo da discórdia foi mais longo que o previsto e por isso o programa resolveu exibir o final da dinâmica apenas no Pay Per View, pela Globoplay.

Quem está no paredão da semana?

Laís, Eliezer e Douglas Silva se deram mal e agora competem pela preferência do público. O programa de hoje do BBB 22, que começa depois da novela Um Lugar ao Sol, será a última chance do trio mostrar sua visão de jogo e tentar convencer o público que merece ficar no reality.

Laís foi a indicação do líder Arthur, Douglas foi puxado para a berlinda em um contragolpe de Laís e por último, Eliezer foi o mais votado da casa. Gustavo estava no nono paredão, por causa dos votos dos eliminados da temporada, mas escapou ao vencer a prova bate e volta.

