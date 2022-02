Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de prova do líder (03/02)

Reality vai mostrar resumo do dia, cronograma da semana e a prova do líder

Um novo ciclo começa no Big Brother Brasil na noite desta quinta-feira, 3 de fevereiro. Será realizada a prova do líder para a escolha do rei ou rainha da semana, além da separação entre VIP e xepa. Ainda não se sabe se a disputa será de habilidade ou resistência, mas pode-se esperar ‘fogo no parquinho’. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

A edição do BBB 22 de hoje está programada para ir ao ar às 22h40, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo.

O programa desta quinta-feira irá mostrar os principais acontecimentos da madrugada, manhã e tarde e a festa do líder Tiago Abravanel. O evento teve como tema parque de diversões e ganhou o nome de “Abravalândia” – na decoração, havia máquina de caçar pelúcia, piscina de bolinhas e karaokê.

Enquanto os brothers soltavam a voz, Maria e Eliezer cogitaram ir para debaixo do edredom. Depois que a notícia se espalhou para toda a casa, os dois ficaram envergonhados e quase desistiram da ideia. O casal, porém, deixou os pudores para trás e aproveitaram o fim da noite juntos embaixo das cobertas. O ato tem repercutido amplamente nas redes sociais.

Também houve uma discussão entre Douglas Silva e Jessilane, após a professora de biologia revelar para o ator as intenções de voto de seu grupo. Natália, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo ficaram bem chateadas com a colega por ter entregado o jogo das ‘comadres’ para o intérprete de Acerola.

Ainda rolou uns beijos entre Eslovênia e Lucas, e mais flertes entre Jade Picon e Paulo André.

Passado o resumo da festa, o apresentador Tadeu Schmidt deve compartilhar com o público a programação da semana. Boninho, diretor do programa, já adiantou que as provas do líder e do anjo vão trazer consequências para os jogadores. Além disso, os votos durante a formação do paredão no domingo (6) devem ser abertos.

Na segunda-feira (7), a produção irá repetir o jogo da discórdia das plaquinhas: os brothers vão precisar colar adjetivos negativos na testa um do outro. No ano passado, a dinâmica rendeu algumas das maiores tretas da edição.

Prova do líder BBB 22

Nesta quinta, o público e os moradores da casa mais vigiada do Brasil vão conhecer o líder da terceira semana. As regras da dinâmica ainda não foram divulgadas e não se sabe se a disputa será de resistência – se for, a prova só deve terminar amanhã.

Ainda não houve nenhuma prova de resistência valendo a liderança. A única prova que exigiu esforço físico dos brothers foi na primeira semana para o grupo Pipoca, valendo imunidade. Na ocasião, Laís e Bárbara foram as vencedoras.

A primeira prova do líder foi de habilidade e deu a vitória para Douglas e Rodrigo. O ator ficou com a liderança e o gerente com o anjo autoimune.

Na segunda semana, Tiago Abravanel venceu a disputa em parceria com o Pedro Scooby. O surfista optou por ficar com a imunidade, enquanto o neto de Silvio Santos se tornou o líder. Ele indicou Rodrigo ao paredão, que foi eliminado.

A disputa pelo anjo deve ocorrer entre sexta e sábado.

Como assistir o reality?

Para acompanhar o resumo da festa e a prova do líder, é só sintonizar no canal aberto da Globo no horário indicado. Durante a semana, a hora em que o programa começa pode variar de acordo com a programação da emissora.

O reality show apresentado por Tadeu Schmidt também pode ser assistido no GloboPlay. Para ter acesso as câmeras exclusivas durante 24 horas, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma.

O Globoplay aceita pagamento via cartões de crédito, débito ou carteiras digitais. Depois que a assinatura estiver concluída, é só clicar na aba ‘BBB’ e em ‘acompanhe a casa’ ou escolher qualquer uma das outras câmeras disponíveis.

