Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo de paredão (03/04)

Depois do resultado do paredão extra, uma nova berlinda será formada

Que horas começa o BBB 22 hoje? Programa deste domingo, 3 de abril, terá eliminação do paredão extra, prova do líder e ainda a formação de uma nova berlinda. O público também acompanha tudo o que aconteceu durante a festa realizada no último sábado.

Que horas começa o BBB 22 hoje em dia de paredão

O BBB 22 hoje, domingo, 3 de abril, começa às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico na Globo. Para acompanhar, basta sintonizar no canal aberto da emissora ou clicar na aba ‘Agora na TV’ na plataforma de streaming Globoplay.

O programa de hoje deve começar com a exibição dos melhores momentos da festa realizada na última madrugada na casa mais vigiada do Brasil. Entre os principais acontecimentos da manhã e da tarde, deve ser mostrado o almoço do anjo de Jessilane, vencedora do último colar de imunidade da temporada.

A eliminação do paredão extra deve acontecer ainda no início do programa ao vivo. Depois, os nove brothers restantes no BBB 22 participam de uma nova prova do líder e se reúnem, mais uma vez, na sala da casa para formar a 12ª berlinda da temporada. A dinâmica será explica hoje por Tadeu Schmidt.

Quem está no paredão do BBB

Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André estão no décimo primeiro paredão do BBB 22. Desta vez, a berlinda foi formada na sexta-feira e não houve prova bate-volta.

Paulo André foi o primeiro escolhido pelo líder Gustavo para ir ao paredã0 – na dinâmica, o rei da semana tinha que optar entre um dos dois castigados pelo monstro para enfrentar a votação popular. Arthur Aguiar também estava no monstro, mas foi poupado pelo colega.

Durante a votação da casa, DG recebeu cinco votos. Lina recebeu quatro, dos meninos do quarto grunge, e escapou do paredão.

DG e P.A. enfrentam o paredão pela terceira vez. O ator tem sido bastante votado pela casa, assim como o atleta tem se tornado uma opção de voto de seus adversários cada vez com mais frequência.

Enquanto isso, Eslovênia faz a sua estreia na berlinda. Ela foi indicada pelo líder Gustavo, que justificou a indicação com o fato de que a sister era a única que ainda não havia passado pelo julgamento popular.

Quem vai sair do BBB hoje – Que horas começa o BBB 22 hoje

De acordo com a enquete do DCI, quem sai do BBB 22 hoje é Eslovênia. A sister soma alta rejeição, com 86,78% dos votos. A ex-Miss Pernambuco pode entrar para o top 5 maiores porcentagens da temporada caso realmente saia com essa porcentagem.

Enquanto isso, Douglas Silva e Paulo André não precisam se preocupar. O intérprete de Acerola soma 10,54% dos votos, enquanto o atleta tem apenas 2,67% de rejeição.

O paredão extra faz parte do ‘modo turbo’ do BBB 22. O programa acelera o ritmo das provas e das eliminações para conseguir deixar apenas três participantes na casa a tempo da final do reality, marcada para o dia 26 de abril. O primeiro lugar leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km, enquanto o segundo e o terceiro colocado também ganham valores em dinheiro de R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.

+ Quem sai do BBB 22 hoje? Enquete atualizada agora mostra resultado