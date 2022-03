Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo de paredão (13/03)

O oitavo paredão da edição vai ganhar forma neste domingo (13) e alguns participantes vão acabar na votação popular que decide quem fica e quem sai do programa. Que horas começa o BBB 22 hoje? Depois do Fantástico, o reality show vai dar início a mais uma votação.

O BBB 22 está previsto para começar às 23h10 hoje, domingo, dia 13 de março, depois do Fantástico, segundo o cronograma oficial da TV Globo, disponibilizado para consulta no site da emissora. Ainda segundo a programação, é esperado que no total, o episódio deste domingo fique 1 hora e 20 minutos no ar.

O principal acontecimento desta noite no Big Brother Brasil é a formação do oitavo paredão da edição. Os brothers irão votar uns nos outros e depois será realizada a prova bate e volta, que define quem escapa da berlinda.

Além disso, a edição irá mostrar os melhores momentos da festa que aconteceu desde a noite de sábado (12) até o final da madrugada deste domingo (13), comandada por Liniker e Luísa Sonza, além do pós festa e os momentos mais marcantes durante o dia dos confinados.

O público também irá assistir no BBB 22 de hoje, que começa depois do Fantástico, o almoço do anjo, que é realizado no período da tarde no confinamento. Vencedor do anjo pela terceira vez na temporada, Arthur recebe um vídeo da família e amigos e convida alguns colegas para um almoço especial no segundo andar da casa.

Que horas termina o BBB 22 hoje?

De acordo com a programação da Globo, o BBB 22 hoje vai terminar às 00h30, totalizando 80 minutos de edição neste domingo. Depois, o cronograma do canal irá exibir o Domingo Maior, que vai passar o filme Eu Sou A Fúria, de 2016, estrelado por John Travolta.

Como vai ser o paredão

O BBB 22 de hoje, que começa às 23h10, vai colocar três brothers na berlinda da semana. A dinâmica contará com duas indicações diretas ao paredão, uma com direito a vaga no bate volta e a outra não, além de contragolpe e os votos da casa.

O primeiro a se pronunciar no início da formação de paredão será Arthur, que deverá imunizar um colega. Em seguida, será a vez do líder Lucas fazer sua indicação. Após o discurso de Lucas, Eliezer, que foi vetado por Scooby antes da prova do líder de quinta-feira (10) terá o poder de mandar alguém para o paredão.

Este brother ou sister que for indicado por Eliezer, terá o direito de dar um contragolpe em alguém, com exceção do líder e do imunizado do anjo é claro. Depois, acontecerá a votação da casaa, a dinâmica desta semana fará com que cada um dê seu voto de forma secreta no confessionário.

Quem for o mais votado entre os confinados, também vai para a berlinda. Em seguida, será realizado uma prova bate e volta entre o mais votado da casa, indicado de Eliezer e o contragolpeado. O indicado do líder fica de fora da disputa. Quem vencer, sai do paredão.

Quem já venceu prova bate e volta no BBB 22? Jade Picon, Douglas Silva, Lucas Bissoli, Eliezer, Jessilane, Laís e Gustavo.

Programação de hoje na Globo – 13/03/2022

Veja que horas começa o BBB 22 hoje e qual a programação completa de domingo da TV Globo:

DOMINGO, 13/03/2022

06:00 Santa Missa

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Meu Malvado Favorito 3

14:05 The Voice+

15:35 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:30 Domingo Maior – Eu Sou A Fúria

02:15 Cinemaço – Os Mercenários 3

