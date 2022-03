Veja como foi a dinâmica e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 esta semana.

A prova do anjo desse sábado, 19, encolheu os participantes em uma dinâmica da Avon para encontrar cards escondidos em um cenário. Após muita sorte, o colar da imunidade da semana já tem dono e os monstros já foram escolhidos, mas quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje? O sortudo da vez foi o Lucas.

Lucas é quem ganhou a prova do anjo hoje BBB 22

Quem é o novo anjo do BBB 22 é xx. O participante teve agilidade e muita sorte na prova do anjo desse sábado, onde os participantes precisavam encontrar cinco cards escondidos em um banheiro gigante da Avon. Haviam cartões escondidos na janela, banheira e até no azulejo da parede.

A prova foi feita com duelos e quem levasse a melhor poderia seguir para a próxima rodada. Ao todo, oito brothers puderam competir: Paulo André x Eslovênia, Pedro Scooby x Natália, Laís x Lucas, Gustavo x Douglas Silva. Já Arthur Aguiar, que é o Líder, Eliezer, Linn da Quebrada e Jessilane ficaram de fora da disputa.

Uma das polêmicas prova envolveu PA, que duelou com Eslovênia. O atleta encontrou os cards primeiro, mas como mandava a regra, os cartões deveriam ser colocados juntos em uma bancada e só depois o participante deveria apertar o botão final. Por descuido ou azar, um dos objetos escolhidos por Paulo André caiu e o desclassificou da disputa. Imediatamente, Tadeu entregou a vitória da rodada para Eslovênia, que não tinha encontrado os cinco cards.

Nesta semana, o anjo não é autoimune e o colar da imunidade poderá livrar um dos 10 confinados do paredão de domingo; Gustavo já está no paredão.

Quem já foi o anjo do BBB 22?

1ª semana – Rodrigo foi o primeiro anjo do BBB 22

2ª semana – Rodrigo ganhou o 2º anjo

3ª semana – Bárbara ganhou o terceiro anjo do BBB 22

4ª semana – Pedro Scooby e PA ganharam a prova do anjo

5ª semana – Douglas ganhou a prova do anjo

6ª semana – Arthur ganhou a disputa

7a semana – Arthur ganhou a prova do anjo do BBB 22

8ª semana – Eliezer e Vinicius

Como será a formação do paredão?

Gustavo já está no paredão, após votação dos ex-participantes na prova do líder, mas ainda restarão 3 pessoas para a berlinda. A votação vai começar com o anjo imunizando um confinado e depois Arthur indicará um rival – que não terá direito a prova bate-volta.

A votação segue com o contragolpe do indicado pelo líder. Em seguida, a casa vai votar de forma dividida, sendo seis no confessionário e cinco com votos abertos na sala. Por fim, três disputam a prova bate-volta.