Que horas começa o BBB 22 hoje: horário desta quinta-feira (27/01)

Dia de disputa no Big Brother Brasil e nesta quinta-feira, 27 de janeiro, o público irá acompanhar mais uma prova do líder. Que horas começa o BBB 22 hoje? É bom tomar cuidado para não perder nada da disputa, então veja o horário e programação.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h40 hoje, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo. A exibição do programa será após a novela Um Lugar ao Sol e terá no total 1 hora e 10 minutos. Depois, a grade do canal dará lugar ao programa de Tatá Werneck, o Lady Night.

Nesta quinta-feira será realizada uma nova prova do líder. A disputa vai exigir rapidez e habilidade dos brothers, que precisarão montar sanduíches com ingredientes do patrocinador do programa e ainda cruzar passarelas até o “balcão de entrega” e garantir o preparo em menos tempo.

Quem ganhar a liderança da semana, vai ter mais uma semana garantida no reality, poder para enviar um participante ao paredão, além de definir quem fica no Vip e Xepa da cozinha. Sem mencionar o privilégio de ficar no quarto do líder. A disputa contará com 19 participantes.

Para assistir ao vivo o BBB 22 hoje, que começa às 22h20, e não perder a prova de imunidade, sintonize na TV Globo no horário indicado ou acesse a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Para criar o cadastro gratuito exigido para poder usar a aba da plataforma streaming, informe nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e crie uma senha.

Aos interessados pelo Pay Per View do reality show pela Globoplay, que permite acompanhar o confinamento 24 horas, os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Programação da Globo hoje – 27/01/2022

20:00 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:40 Big Brother Brasil 22

23:50 Lady Night

00:30 Jornal da Globo

01:20 Vai Que Cola

02:10 Corujão I – Mar Negro

SEXTA-FEIRA, 28/01/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Crô Em Família

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:50 Malhação – Sonhos

18:20 Nos Tempos do Imperador

19:05 Praça TV – 2ª Edição

19:35 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:40 Big Brother Brasil 22

23:25 Sessão Globoplay – S.W.A.T.

00:10 Jornal da Globo

