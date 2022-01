Saiba como participar do CAT BBB 22 com Dani Calabresa

A Central de Atendimento ao Telespectador, conhecida como CAT, está de cara nova no Big Brother Brasil. Dani Calabresa chega para comandar o quadro e responder as dúvidas e comentários da audiência. O público pode mandar áudios para o programa e os melhores são respondidos pela humorista. Abaixo, veja como participar do CAT BBB 22.

Como participar do CAT BBB 22?

Para mandar um áudio para o CAT BBB 22, é necessário ser assinante do GloboPlay. Quem tiver um dos planos pagos pode mandar a mensagem para o número de WhatsApp da plataforma de streaming (21) 99821-2619.

Os melhores áudios são escolhidos pela produção para serem respondidos por Dani Calabresa durante o CAT BBB. O público pode enviar quantas mensagens quiser, mas não há garantia de que elas serão exibidas no programa.

Além da participação dos espectadores, Dani Calabresa também apresenta esquetes de humor com base nos últimos acontecimentos da casa. No primeiro CAT BBB, exibido na terça-feira (25), a loira até brincou com o fato de que Rodrigo é bonito, mas fala muito, e com o clima ‘morno’ do jogo.

Por que Rafael Portugal saiu do CAT?

Antes de Dani Calabresa assumir a atração, o quadro era comando por Rafael Portugal e fez bastante sucesso nas edições 20 e 21 do reality show.

Entretanto, o humorista não chegou em um acordo contratual com a Globo e deixou o CAT BBB. Em meio a rumores na web, Portugal publicou um vídeo em sua página no Instagram explicando que gostaria de continuar apresentando o quadro, mas ele e a emissora não chegaram em um acordo. Segundo o famoso, o canal pediu exclusividade, mas ele não poderia concordar com essa cláusula por estar envolvido em outros projetos com o Porta dos Fundos e o coletivo A Culpa É do Cabral.

Ele também negou que estivesse envolvido em alguma produção com o Multishow, como havia sido divulgado pela imprensa. “Reafirmo que o aspecto financeiro nunca foi um problema, muito pelo contrário, isso desde sempre esteve acordado de maneira adequada a ambas as partes. Não fiz exigências, o escritório de advocacia que me representa é que optou por não acatar algumas condições jurídicas impostas. Simples assim”, finalizou.

Paulo Vieira estreia no Big Terapia

O CAT BBB não é o único quadro de humor do Big Brother Brasil. Paulo Vieira chega para completar o time que promete fazer o espectador dar muitas risadas, com o Big Terapia.

O quadro vai ao ar às quartas-feiras e traz Vieira fazendo uma análise diferenciada do comportamento dos participantes do BBB. Além disso, o eliminado da semana também participa da atração junto com o humorista.

Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, participou da estreia na última quarta (26). O ex-brother foi rapidamente entrevistado pelo humorista, que não perdeu a oportunidade de fazer piadas com a busca por fama do ator e bailarino.

Nas redes sociais, Vieira foi bastante elogiado pelos internautas. “EU TÔ TÃO FELIZ QUE VOCÊS GOSTARAM! Toda quarta vai ter, torçam por mim”, comemorou.

O CAT BBB e o Big Terapia ficam disponíveis para os assinantes do GloboPlay após a exibição na TV.

