Onde assistir o BBB 22: Pay Per View, ao vivo e de graça

O primeiro episódio da nova temporada do Big Brother Brasil vai ao ar nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, depois da novela Um Lugar ao Sol. Onde assistir o BBB 22? É possível acompanhar os programas diários e também 24 horas do confinamento. Saiba o que cada pacote pode te oferecer!

Onde assistir o BBB 22

Para assistir o BBB 22 todos os dias e a qualquer hora, é necessário ser assinante do Pay Per View. A Globoplay oferece o serviço e disponibiliza 11 câmeras para o público. Os valores vão variar de R$ 19,90 a R$ 84,90, qualquer um desses pacotes permite que você acesse o Pay Per View, a variação de preço acontece porque a plataforma oferece combos para outros serviços além da Globoplay.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.

Para assistir os programas ao vivo do BBB 22 de graça é necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros para sintonizar na TV Globo ou uma conta gratuita na Globoplay, que permite que você assista a programação ao vivo da emissora pela aba “Agora na TV”.

Pacotes de TV por assinatura

Além do Pay Per View da Globoplay, o público pode escolher assinar um pacote por meio de uma empresa que presta serviço de TV a cabo. Para isso, é necessário já ser cliente da TV por assinatura que escolher, pois o pacote para assistir o BBB 22 é adicional, ou seja, ele não pode ser comprado sozinho.

Claro: a empresa oferece 8 câmeras para assistir o BBB 22 e um mosaico que compila até 4 câmeras de uma vez para quem quiser ver mais de um cômodo ao mesmo tempo. O valor é de 4x de R$ 22,90 ou R$ 91,60 à vista.

Net: a empresa foi comprada pela Claro, por isso o mesmo serviço e preços se repetem.

Sky: a Sky oferece 2 canais voltados especialmente para o BBB e 1 mosaico com até 4 câmeras ao mesmo tempo. Não há informações no site da empresa sobre a quantidade de câmeras da casa que o cliente tem acesso – O valor é R$ 22,90 ao mês.

Oi: o site da OI informa que o valor para assistir o BBB 22 é de R$ 22,90, mas não revela a quantidade de câmeras.

Vivo: segundo o site da vivo, diferente das concorrentes, a empresa não oferece o pay per view do BBB 22 como adicional, para assistir o programa pela Vivo será necessário assinar algum plano Vivo Fibra, o que dará a ao cliente a assinatura da Globoplay inclusa – Os valores variam de R$ 119,90 a R$ 354,97.

Que horas passa o BBB22?

O BBB geralmente passa na faixa das 22h, depois da novela das 21h da TV Globo. No entanto, o horário diário do programa pode variar, há dias em que o reality começa às 22h20, em outros às 22h40, pode até chegar na faixa das 23h e por aí vai. Por isso, é importante ficar de olho na programação da emissora.

A estreia do BBB 22 é hoje, segunda-feira (17), você poderá assistir a partir das 22h15, de acordo com o cronograma da emissora. O primeiro episódio mostrará a entrada do elenco na casa, a primeira conversa com o apresentador Tadeu Schmidt e algumas novidades da temporada.

Veja quem são os participantes da edição:

