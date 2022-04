Que horas começa o BBB 22 hoje, sexta-feira de paredão (08/04)

Mais um paredão será formado na noite desta sexta-feira, 8 de abril, no Big Brother Brasil. A dinâmica de hoje será diferente e cada um dos brothers terá que ir ao confessionário escolher um colega para salvar da berlinda. A edição também mostrará os melhores momentos da prova do anjo, realizada durante a tarde. Veja que horas começa o BBB 22 hoje e não perca mais uma noite decisiva no programa.

Que horas começa o BBB 22 hoje e a formação do paredão

Que horas começa o BBB 22 hoje? O programa está marcado para ter início às 22h35, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Pantanal. Para assistir, é só sintonizar no canal aberto da Globo ou clicar na aba ‘Agora na TV’ no Globoplay, plataforma de streaming.

Nesta sexta, mais um paredão extra será formado durante o programa ao vivo. A berlinda começará com o anjo da semana imunizando um colega, como de costume. Depois, é hora do líder Douglas Silva indicar um rival para a votação popular.

A dinâmica segue com a votação no confessionário, que será ao contrário do usual: dessa vez, os brothers devem escolher um participante para salvar da berlinda. O menos votado para ser salvo estará emparedado e terá direito a um contragolpe. Não haverá prova bate-volta.

O resultado do paredão será anunciado no próximo domingo, 10 de abril. O emparedado deve deixar a casa pela porta da cozinha, como é de costume nos paredões extras. Depois, os brothers restantes na competição participam de uma nova prova do líder e formam mais uma berlinda.

Além da formação do paredão ao vivo, o programa mostra os melhores momentos da prova do anjo, realizada na tarde desta sexta-feira.

Programação da semana BBB 22

Com a final marcada para o dia 26 de abril, terça-feira, o BBB 22 intensifica o ritmo da provas e paredões para eliminar seis brothers a tempo do último episódio. Apenas três participantes chegam até o final – o primeiro lugar leva o prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km. O segundo e o terceiro lugar não saem de mãos vazias, saindo com R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.

O BBB 22 deve manter o ‘modo turbo’ nas próximas semanas, com paredões às sextas e domingos. A primeira berlinda extra foi realizada na última sexta, que resultou na eliminação de Eslovênia com mais de 80% dos votos. Houve ainda um paredão falso, vencido por Arthur Aguiar – o ator retornou para a casa durante a tarde de ontem.

Confira a programação desta semana:

Quinta-feira, 7 de abril: prova do líder

Sexta-feira, 8 de abril: prova do anjo

Formação de paredão: anjo imuniza um e líder indica alguém. Cada um da casa vai ao confessionário para salvar uma pessoa do paredão. O menos votado pra ser salvo está emparedado e tem direito a um contragolpe.

Domingo, 10 de abril: eliminação e formação de um novo paredão. Tadeu Schmidt explicará as regras durante o programa ao vivo.

Quem ainda está no programa?

Ainda restaram nove brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Do grupo dos anônimos, Eliezer, Gustavo, Jessilane e Natália seguem no programa; entre os famosos, estão no jogo Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby. Onze brothers já disseram adeus aos reality, foram eles:

1ª semana: Luciano – 49,31% dos votos

2ª semana: Rodrigo – 48,45% dos votos

3ª semana: Naiara Azevedo – 57,77% dos votos

4ª semana: Bárbara – 86,02% dos votos

5ª semana: Brunna Gonçalves – 76,18% dos votos

6ª semana: Larissa – 88,59% dos votos

7ª semana: Jade Picon – 84,93% dos votos

8ª semana: Vinícius – 55,87% dos votos

9ª semana: Laís – 91,25% dos votos

10ª semana: Lucas – 77,54% dos votos

11ª semana: Eslovênia – 80,74% dos votos

