Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira de eliminação (08/3)

No programa desta terça-feira (08), um participante entre Jade Picon, Arthur Aguiar ou Jessilane será classificado como o sétimo eliminado da temporada. O trio compete para ver quem fica e quem sai no novo paredão da edição e o resultado será divulgado por Tadeu Schimidt durante o ao vivo do programa. Que horas começa o BBB 22 hoje? Marque na agenda para não perder nada da eliminação!

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h35 hoje, terça-feira, 8 de março, depois do capítulo da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com a programação oficial da emissora, disponível para consulta no site da Rede Globo. Segundo o cronograma do canal, é previsto que o programa de hoje do reality show tenha no total 1 hora e 20 minutos no ar.

O momento mais importante da noite será o resultado do sétimo paredão da temporada, entre Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane. A votação continua ativa durante o programa e será encerrada ao vivo por Tadeu Schmidt. Depois, será realizado um intervalo, em seguida o apresentador fará seu habitual discurso e então revelará quem foi o mais votado pelo público para sair.

Além disso, o reality show irá exibir um resumo do jogo da discórdia da semana, em que os brothers precisaram escolher um brother que julgam incoerente no confinamento, os momentos pós dinâmica e principais acontecimentos do confinamento durante o dia de resultado de paredão.

O C.A.T BBB com Dani Calabresa também será exibido, o quadro só vai ao ar nas terças-feiras, dia de eliminação. O quadro O Brasil Tá Vendo, que reúne momentos do confinamento mais a reação do público nas redes sociais, também é uma atração habitual da terça-feira.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

Para quem está preocupado com o horário que o BBB 22 de hoje irá começar e acabar, o reality show está previsto para ficar no ar até às 23h55, quando cederá espaço para o Profissão Repórter, que ficará no até às 00h35

ha emissora. Porém, é possível que o programa sofra atrasos e termine mais tarde. Por exemplo, na segunda-feira (7), a programação da Globo indicava que o Big Brother terminaria 23h35, no entanto, o reality só foi finalizado depois da meia noite e meia.

Quem vai sair do BBB 22 hoje?

As parciais de votação do reality show até agora apontam o nome de Jade Picon como a sétima eliminada da temporada. Na enquete do UOL, que soma mais de 483 mil votos por enquanto, às 11h49 de terça (8), a influenciadora digital aparece com 84,70% dos votos, enquanto Jessilane tem 10,75% e Arthur apenas 4,55%.

Na parcial do DCI o cenário se repete, a famosa assume a liderança com folga e tem 89,89% dos mais de 204 mil votos contabilizados até agora. Jessilane vem na segunda posição com 6,59% e Arthur assume a lanterna da votação com apenas 3,52% dos votos para sair.

No programa de hoje do BBB 22, que começa às 22h35, será revelado se Jade Picon será realmente a eliminada ou se outro emparedado recebeu mais votos que ela.

Agenda do eliminado

Bate-Papo BBB com o eliminado comandado por Rafa Kalimann no Rede BBB – Após o programa ao vivo do Big Brother Brasil na Globoplay e Gshow; Entrevista do eliminado no Mais Você com Ana Maria Braga – Às 09h30 da quarta-feira; Big Terapia com Paulo Vieira, quadro é gravado e exibido nos programas de quarta-feira do reality; Big Brother Brasil A Eliminação no Multishow, com Bruno de Lucca e Ana Clara – Quinta-feira às 23h30; Fora da Casa com Ana Clara no Gshow – Quintas-feiras; Eliminado no Domingão do Huck – Domingo, às 17h30.

Confira como Arthur, Jade e Jessilane foram parar na berlinda:

Programação da TV Globo hoje – 08/03/2022

Confira que horas começa o BBB 22 de eliminação de hoje, terça-feira (08), além dos programas e demais atrações do cronograma da emissora:

Quarta-feira, 08/03/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Uma Razão Para Vencer

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 Big Brother Brasil 22

23:55 Profissão Repórter

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa com Bial

02:05 Corujão I – Limite Vertical

