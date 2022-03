Como votar no BBB 22 pelo Google: paredão Jade, Arthur e Jessi

A 7ª berlinda do Big Brother Brasil está a todo vapor e Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane correm o risco da eliminação. O mais votado da enquete BBB 22 oficial deixará a competição por R$ 1,5 milhão durante o programa ao vivo da terça-feira, 8 de março. Veja como votar no BBB 22 pelo Google e participe da decisão da eliminação da semana no maior reality do país.

Como votar no BBB 22 pelo Google

Para votar no BBB 22 pelo Google, o primeiro passo é entender que os votos computados para a escolha são aqueles feitos no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo. Com isso, o primeiro passo para votar pelo Google é buscando o portal da emissora, que pode ser facilmente encontrado com a pesquisa “GShow BBB”.

Para votar no GShow, é preciso criar um cadastro rápido no portal usando dados como nome e e-mail. A criação do perfil é gratuita e, depois de feita, permite que o internauta votes quantas vezes quiser no paredão e qualquer outra enquete da Rede Globo. Também é possível votar baixando o aplicativo do GShow no celular e o passo a passo é o mesmo.

Ao localizar o site do GShow, que também pode ser encontrado no endereço gshow.globo.com, o processo é fácil. Clique na pergunta e, depois, escolher quem deve sair do programa e selecionar o participante clicando em uma das opções da enquete; selecione a caixa “Sou Humano” – que funciona como uma ferramenta de segurança para evitar que robôs ou hackers invadam o sistema da emissora e manipulem a quantidade de votos da enquete.

Por fim, espera a mensagem de confirmação do voto.

Parcial da enquete BBB 22

Em consulta a parcial da enquete BBB 22, realizada na noite desta segunda-feira, 7 de março, considerando mais de 94,5 mil votos, Jade Picon foi apontada como a próxima eliminada do programa com 88,88% dos votos. Se o resultado for confirmado por Tadeu Schmidt, Jade assumirá o posto de participante mais rejeitada da edição. No momento, essa posição é ocupada por Larissa, que deixou o programa com 88,59% dos votos.

Jessilane é a segunda mais votada no paredão desta semana: ela aparece na parcial com 7,53% dos votos. A participante foi parar na berlinda indicada pelo líder da semana, Pedro Scooby.

O participante que mais foi para o paredão na edição, Arthur Aguiar está na posição mais confortável. O ator, que vive uma guerra dentro do programa com Jade Picon, é o menos votado do 7º paredão e aparece na parcial com 3,60% dos votos.

A maneira explicada de como votar no BBB 22 pelo Google é a única maneira oficial de participar do paredão da semana. O resultado da votação do público será anunciado na terça-feira, 8 de março, minutos antes da eliminação. No entanto, existe uma maneira de saber como está a votação: com as parciais da enquete BBB 22 do DCI.

Briga entre Arthur e Jade Picon no BBB 22

O paredão desta semana é o ponto alto de uma guerra que tem dado o que falar no BBB 22. Jade Picon e Arthur Aguiar são protagonistas de uma briga que começou ainda no começo do reality e a principal motivação para o começo da briga dos dois foi a reação de Arthur ao reinado de Jade enquanto líder do programa, na terceira semana.

Antes da Prova do Líder que foi vencida por Jade, Arthur e a influenciadora eram bastante próximos e prometeram proteger um ao outro. Acontece que, quando Jade foi confirmada como a nova líder da casa, Arthur ficou preocupado que seria indicado ao paredão da semana já que Jade não conseguiria vencer a Prova do Anjo para protegê-lo.

A influenciadora não gostou da reação do ator e disse que Arthur não ficou feliz por sua vitória, mas chateado pelo fato dele não poder mais ser protegido por ela. Jade ainda disse que Arthur não deu parabéns para ela e, por isso, mandou o ator direto para a berlinda. Ou seja, os participantes foram de aliados a inimigos em menos de uma semana. Naquela semana, Jade ainda disse que não daria uma segunda chance para o brother e declarou guerra contra ele.

A participante foi líder por duas vezes e, em ambas, mandou Arthur para a berlinda. Nesta semana, foi ela quem colocou o brother na berlinda mais uma vez: Jade atendeu o Big Fone e foi mandada para o paredão e precisou escolher outra pessoas para enfrentar na votação popular. Jade escolheu Arthur.

