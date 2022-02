Que horas começa o BBB hoje, domingo de paredão (27/02)

Mais uma formação de paredão a caminho! Neste domingo (27/02), os participantes do Big Brother Brasil 2022 vão votar novamente e colocarão alguns confinados em perigo de deixar a casa mais vigiada do país. Que horas começa o BBB hoje? A programação da Globo já foi liberada para você não correr o risco de perder alguma parte do programa.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB começa às 23h10 hoje (horário de Brasília), domingo, 27 de fevereiro, depois da exibição do Fantástico, segundo o cronograma oficial da TV Globo.

Por conta da programação diferenciada de final de semana na emissora, domingo é o dia que o reality show começa mais tarde. Exibido todos os dias, o BBB sempre começa por volta das 22 ou 23 horas, em alguns dias o programa termina antes da meia-noite, em outros não. Hoje, domingo, é comum que o público assista o reality show até a madrugada de segunda-feira.

No começo do programa de hoje, o público irá assistir os melhores momentos da festa do fim de semana, que teve show de Lexa e a Banda Eva, além dos principais acontecimentos deste domingo, como o almoço do anjo, decisões do líder em relação a formação de paredão, entre outros.

Depois será dada a largada pelo apresentador Tadeu Schmidt para a votação da noite. Quando encerrada as indicações, será realizada a prova do bate e volta, alguém se salvará e em seguida os emparedados vão conversar durante 30 segundos com o público para pedir a permanência na casa.

Que horas acaba o BBB hoje?

É previsto que o BBB de hoje termine por volta de 00h30, segundo a programação da Rede Globo, disponibilizada no site da emissora. De acordo com o cronograma, o programa deste domingo terá no total 1 hora e 20 minutos de duração e depois cederá espaço no ar para uma seleção de melhores momentos do samba.

Para assistir ao vivo e de graça, você pode acompanhar tudo pela televisão ou optar pela aba “Agora na TV” da Globoplay. A plataforma streaming permite que gratuitamente qualquer um utilize a aba para acompanhar a programação em tempo real do canal, no entanto, é necessário criar um cadastro antes.

Como vai ser formado o paredão

A formação do paredão desta semana no BBB, que hoje começa às 23h10, terá votação em duplas. O primeiro passo será a imunidade do anjo, depois que Douglas Silva informar para quem vai o colar, será a hora de Paulo André realizar sua indicação como líder – O nome citado pelo atleta estará direto no paredão e não poderá participar da prova bate e volta.

Depois, a casa irá votar. Nesta semana, cada brother votará em consenso com o participante que foi sua dupla na prova do líder da semana. Os dois entrarão no confessionário e informarão Tadeu Schmidt sobre a decisão.

Larissa, que se machucou durante a festa do líder Lucas e por isso não participou, e Tiago, que ficou de fora da disputa pois não foi escolhido por ninguém, serão uma dupla.

Paulo Scooby, que fez dupla com Paulo André, que agora é líder, terá voto peso dois. As demais duplas serão:

Vinicius e Eliezer

Arthur Aguiar e Lucas

Jade Picon e Laís

Natália e Jessilane

Linn da Quebrada e Eslovênia

Douglas Silva e Gustavo

Quem já está no paredão

Arthur e Lucas já estão no sexto paredão da edição, que ganhará novos integrantes hoje, no BBB 22 que começa às 23h30. A dupla foi parar na berlinda pois foi a primeira eliminada na prova do líder desta semana. Na disputa de resistência, era necessário montar um quebra-cabeça corretamente, quem fizesse isso primeiro, ganhava o direito de descansar em um sofá.

Com a estratégia de serem os mais rápidos em todas as baterias da competição, a dupla acabou montando o quebra-cabeça errado e foi eliminada.

Programação de hoje na Globo – 27/02/2022

DOMINGO, 27/02/2022

06:00 Santa Missa

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – R.I.P.D. – Agentes do Além

14:10 The Voice+

15:40 The Masked Singer Brasil

17:20 Domingão Com Huck

20:15 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:30 Seleção Do Samba – Melhores Momentos

01:10 Cinemaço – Atentado Em Paris

02:45 Corujão I – Anjos Da Noite: O Despertar

Veja como Paulo André se tornou líder:

Após conferir que horas começa o BBB hoje, leia também

Quem vai ganhar o BBB 22 UOL: Arthur se torna novo favorito em parcial