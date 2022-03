Que horas começa a prova do anjo do BBB 22 hoje? Disputa não será autoimune - Foto: Reprodução/Globo

Disputa da prova do anjo do BBB 22 será realizada após o almoço de sábado

Prova do anjo no BBB 22 hoje: horário ao vivo neste sábado

Prova do anjo no BBB 22 hoje: horário ao vivo neste sábado

Mais uma disputa pelo colar da imunidade ocorre neste sábado, dia 5 de março. Quem vencer leva o direito de imunizar um brother durante a formação de paredão do próximo domingo, um almoço especial e um vídeo gravado pelos familiares. Abaixo, veja que horas é a prova do anjo no BBB 22 hoje.

Que horas é a prova do anjo no BBB 22 hoje?

A prova do anjo do BBB 22 hoje, sábado, 5 e março, deve começar entre 12h e 14h. Embora a emissora não tenha relevado a programação, tradicionalmente a prova terá início após 0 almoço e poderá ser acompanhada ao vivo pelo pay-per-view do Globoplay.

Não há surpresas em relação ao anjo nesta semana. Quem vencer a disputa terá que escolher um participante para ser imunizado durante a formação do paredão triplo no domingo.

O vencedor também escolhe dois brothers para cumprir o castigo do monstro. Os escolhidos devem vestir as fantasias enviadas pela produção e cumprir a tarefa até a noite do próximo domingo.

Para assistir a prova do anjo ao vivo, é necessário ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay. As câmeras são disponibilizadas na aba ‘BBB’.

Quem não for assinante pode assistir os melhores momentos da disputa na edição do programa que será exibida na noite deste sábado, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Dinâmica da semana BBB 22

Além da prova do anjo, hoje também é dia de Big Fone no BBB 22. O brother que atender estará no paredão e também poderá indicar outra pessoa. Se o líder ou o imunizado pela prova atender, ele indica alguém para a berlinda e essa pessoa indica, imediatamente, outro participante.

No domingo, uma pessoa será imunizada pelo anjo e uma será indicada pelo líder. A casa vota no confessionário. Os dois indicados pelo big fone e o mais votado da casa disputam a prova bate e volta.

Sábado (05/03): prova do anjo + Big Fone toca durante o programa ao vivo.

Domingo (06/03): formação de paredão triplo + prova bate e volta.

Segunda-feira (07/03): jogo da discórdia.

Terça-feira (08/03): eliminação.

Quarta-feira (09/03): festa do líder Pedro Scooby.

Quem Pedro Scooby vai indicar?

Jessilane é uma das opções de voto do surfista. Ele também considera colocar Eliezer na berlinda. Apesar de ter cogitado esses dois nomes, Scooby ainda não bateu o martelo sobre sua decisão.

Se caso ele realmente indique Jessi, esse será o segundo paredão da professora de biologia. No primeiro, ela disputou a preferência do público com Natália e Rodrigo, e o gerente comercial levou a pior.

Já na votação da casa, Gustavo e Linn da Quebrada podem estar na mira do quarto Lollipop. Eliezer e Eslovênia apresentaram uma estratégia de jogo para os colegas durante uma conversa na academia.

O BBB 22 deste sábado começa às 22h05, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol. A edição também mostrará os melhores momentos da festa de ontem, que contou com shows de Pedro Sampaio e Gloria Groove.

