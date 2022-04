Que horas o Arthur volta para o BBB 22 do quarto secreto

Arthur ficará 36 horas no quarto secreto do BBB 22

O público perguntou que horas o Arthur volta para o BBB 22 e Tadeu Schimidt avisou que o brother retornará o mais breve possível. Nessa quinta-feira, 7 de abril, às 13 horas, após quase 36 horas no quarto secreto, o ator deve estar de volta ao confinamento e promete mais uma cena icônica.

Que horas o Arthur volta para o BBB 22

Programa-se que nesta quinta, 7, o Arthur sairá do quarto secreto e voltará para a casa do BBB 22 às 13 horas – no horário do toque de despertar, pós-festa do líder. A informação foi confirmada por Tadeu Schimidt, mas como ele vai voltar? O brother vai voltar como coelhinho de Páscoa.

Arthur foi eliminado no paredão falso de terça-feira com 82% dos votos, em uma disputa com Linn, Gustavo e Eliezer que recebeu xx milhões de votos. A casa ficou incrédula com a notícia e na manhã de quarta, após uma bandeira da produção, Jessi passou a desconfiar que o brother não foi eliminado de verdade.

Enquanto isso no quanto secreto, Arthur tem o controle do jogo – ou pelo menos parte dele. É que o participante consegue controlar a água da casa e até o despertar dos brothers pela manhã.

Como assistir a volta de Arthur ao BBB 22

Para assistir a volta de Arthur à casa mais vigiada do Brasil é preciso ser assinante do pay-per-view do BBB 22, disponível na TV por assinatura ou no Globoplay, serviço de streaming da Globo.

O Big Brother Brasil é exibido 24 horas por dias através do pay-per-view enquanto o reality show não estiver no ar na TV. Para adquirir a transmissão em tempo real do confinamento na TV por assinatura é necessário entrar em contato com uma operadora de TV a cabo. Dentre as disponíveis estão OI TV, Claro TV, Sky e Net. No Globoplay os pacotes mensais custam a partir de R$ 22,90.

O retorno de arhur também será exibido na íntegra na edição desta quinta (6) que vai ao ar às 22h35, logo após a exibição de Pantanal.

Programação do Big Brother Brasil

Quinta-feira (7) – prova do líder

Sábado (9) – festa

Domingo (10) – paredão