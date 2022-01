Quem a Jade Picon já namorou? Lista tem filho de Leonardo e Neymar

A sister foi envolvida em uma polêmica com Gui Araújo, com quem supostamente teria traído João Guilherme

Jade, uma das famosas participantes do BBB 22, tem uma vida pessoal agitada. Até agora, ela só assumiu publicamente um namoro, com João Guiherme, mas já foi apontada como affair de Neymar e Gui Araújo. Abaixo, veja quem a Jade Picon já namorou.

Quem a Jade Picon já namorou? João Guilherme, filho de Leonardo

Até o BBB 22, o único namoro de Jade Picon que veio a público foi com João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Os dois se conheceram durante uma festa quando a famosa tinha 17 anos, em 2018.

O casal sempre postava declarações de amor um para o outro nas redes sociais e a sister até estampou a capa de duas músicas do namorado, “Batom de Cereja” e “Manhã”, lançadas em 2020.

Três anos depois do início do namoro, em agosto de 2021, eles anunciaram o término nas redes sociais. “Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. Te desejo tudo do melhor, amo você”, escreveu Jade.

Quando a morena foi anunciada no BBB 22, João Guilherme postou alguns stories comemorando a entrada da sister na casa. No Twitter, ele se pronunciou: “Esclarecer uma coisa aqui. Eu não sou apaixonado pela Jade, não mais. Só que meu coração é grandão logo torço por quem um dia me fez feliz 🙂 n confundam”.

Jade Picon de umbigo tampado no BBB 22? Entenda a a superstição

Jade Picon e Gui Araújo

Jade Picon se viu envolvida em uma polêmica em setembro de 2021 passado quando Gui Araújo afirmou durante sua participação em A Fazenda que os dois tiveram um suposto envolvimento enquanto a influenciadora ainda namorava João Guilherme.

Durante uma conversa com outros peões, o ex-MTV falava sobre suas ex-namoradas. Ele citou que uma delas foi a “mais proibida de todas” e para revelar quem era, desenhou o nome de Jade na perna de Sthe Matos.

A polêmica logo se espalhou nas redes sociais e Jade negou as acusações. “Fui exposta em rede nacional com falas que sequer saíram da minha boca e hipóteses que nunca aconteceram. É muito chato ver meu nome em tantas fofocas desde que eu estou solteira, juntando suposições e mentiras para sustentar algo falso”, explicou.

Jade Picon e Neymar

Quem também já foi apontado como affair de Jade Picon é o jogador de futebol Neymar. João Guilherme, ex-namorado da influenciadora, confirmou durante uma entrevista ao PodCats que os dois ficaram. “Botei fé quando saiu [a notícia]. Eu tinha trombado com ela. Eles estavam lá. Estava ela, os amigos dele. O Neymar não é besta. A Gossip [perfil de fofocas no Instagram] me contou tudo. Eu não fiquei mal. Ia esperar que a pessoa me contasse? Segue o baile”, revelou o ator.

Leia também:

Pais da Jade Picon são ricos? Conheça a família da influenciadora