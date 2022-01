Jade Picon de umbigo tampado no BBB 22? Entenda a a superstição

Jade Picou foi vista com o umbigo tampado no BBB 22 e isso chamou a atenção dos internautas. Entenda o que significa a superstição.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil deste a última quinta-feira, 20 de janeiro, Jade Picon tem dado o que falar e seus hábitos dentro do BBB 22 viraram assunto nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 21 de janeiro, a influenciadora resolveu aproveitar a piscina do confinamento, mas um detalhe chamou a atenção: Jade está com o umbigo tampado no programa.

Superstição de Jade com umbigo tampado

Jade Picon utiliza uma superstição antiga e muito conhecida pelos brasileiros: tampar o umbigo. O ritual de proteção seria para tampar o chakra umbilical e assim bloquear energias negativas, como a inveja.

E isso explica o porquê de Jade usar o umbigo tampado. Na tarde desta sexta-feira, 21 de janeiro, o nome da participante foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais por conta de sua cena na piscina com o umbigo tampado com um adesivo. “Jade tá com o umbigo tampado, é sobre isso mana, tô cada vez mais me identificando com ela”, escreveu um dos fãs da influenciadora no Twitter ao compartilhar a foto do momento do mergulho da sister. Veja:

A JADE COM O UMBIGO TAMPADO ESPANTANDO TODA A NEGATIVIDADE EU VOU MORRER LENDA #BBB22 pic.twitter.com/QJ4mP19EdY — comentarista bbb (@leticianmac) January 21, 2022

Além da repercussão e da curiosidade do público sobre o tema, a cena de Jade com o umbigo tampado também rendeu diversos memes nas redes sociais. Em uma brincadeira, um internauta comentou que a superstição de Jade no BBB 22 é para não ‘pegar’ pobreza dos demais participantes. “A Jade com o umbigo tampado pra não absorver a energia de pobre”, escreveu.

No entanto, o hábito de Jade também rendeu identificação entre os internautas e um deles confessou que vai passar a fazer a mesma coisa para evitar ambientes com energia negativa. “Negócio é começar a ir trabalhar com o umbigo tampado igual a Jade”, disse um dos internautas.

Negócio é começar a ir trabalhar com o umbigo tampado igual a Jade, pra não sugarem a minha energia naquele lugar — Pupo (@StefanyPupo) January 21, 2022

Jade Picon é solteira?

Jade Picon entrou para o elenco do BBB 22 na última quinta-feira, 20 de janeiro, quase uma semana depois da estreia do programa porque testou positivo para Covid-19 no pré-confinamento. Com a chegada da influenciadora, uma curiosidade sobre sua vida pessoal virou assunto: Jade Picon é solteira?

A resposta é sim! A Youtuber e empresária de 20 anos está solteira e terminou um relacionamento recentemente. A participante viveu um relacionamento de 3 anos com o ator e cantor João Guilherme, filho do cantor Leonardo, e ganhou a internet compartilhando os bastidores do namoro. Em meio às publicações bombadas do casal nas redes, eles anunciaram que o namoro chegou ao fim em agosto de 2021.

Depois, boatos de um affair de Jade com o jogador Neymar ganhou a internet e rendeu polêmica nas redes, responsável por colocar o nome de Jade, Neymar e João Guilherme no topo dos assuntos mais comentados nas redes. Essa é, até o momento, a única polêmica envolvendo Jade Picon.

O fato de Jade Picon ser solteira é um dos motivos do público especular o provável relacionamento de Jade Picon com Paulo André, integrante do Camarote no BBB 22. Eles se aproximaram desde a entrada da influenciadora para o confinamento, o que rendeu diversas publicações nas redes sociais. De acordo com um dos fãs do reality no Twitter, Jade e Paulo “seria o casal mais bonito de todas as edições”.

jade e paulo seria o casal mais bonito de todas as edições pic.twitter.com/qaHbKUfGB9 — dri da FTA (@huffioto) January 21, 2022

A proximidade entre eles é o que influencia as apostas do público sobre um possível beijo entre os dois na primeira festa do BBB 22.

Como assistir o BBB 22: horário e outros detalhes

O BBB 22 está a todo vapor e, desde o último dia 17 de janeiro, invadiu a programação da Rede Globo. O reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da maior emissora do país quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

