A última prova do líder do Big Brother Brasil 2022 ganhou início no final da noite de quinta-feira (21) e ainda segue em andamento nesta manhã de sexta-feira (22). A disputa é muito importante, pois definirá a reta final do reality show, que conta apenas com quatro participantes. Quem ainda continua na prova de resistência do BBB 22? Saiba em tempo real no DCI como tem andado a competição.

Quem ainda continua na prova de resistência do BBB 22?

Arthur Aguiar, Eliezer e Paulo André continuam na prova de resistência do BBB 22. Douglas Silva foi o primeiro eliminado da disputa por volta das 10h30 desta sexta-feira (22). O brother foi desclassificado durante uma das etapas da prova, ele deixou uma luva cair do porta-malas do carro da estação de carga e por isso não teve chance de continuar.

Como é a prova de resistência?

A disputa na última prova de resistência do BBB 22 é a seguinte: os brothers precisam aguentar o cansaço, sono e fome em um circuito de obstáculos. A competição pela vitória não acontece em apenas um cenário, no espaço estão algumas estações em que os participantes precisam estar conforme for avisado pela produção por meio de um telão.

Na estação eletricidade, cada participante tem um dos braços presos e precisa resistir a efeitos do clima, como vento e chuva. Na estação todos no carro, os confinados vão para um veículo estacionado no ambiente e precisam permanecer o tempo todo dentro do carro. Na estação carga, eles precisam carregar e descarregar malas dentro do tempo determinado.

Quem foi líder ao longo do BBB 22

Quem ainda continua na prova de resistência do BBB 22 compete para ser o último líder da temporada. O Big Brother Brasil 2022 contou com 17 disputas pela liderança no total – Sem contar a atual disputa de resistência. Doze delas foram vencidas pelo camarote, apenas três participantes do time pipoca conquistaram a coroa, sendo Gustavo e Lucas duas vezes campeões cada.

Primeiro líder: Douglas Silva

Segundo líder: Tiago Abravanel

Terceira líder: Jade Picon

Quarta líder: Jade Picon

Quinto líder: Lucas

Sexto líder: Paulo André

Sétimo líder: Pedro Scooby

Oitavo líder: Lucas

Nono líder: Arthur Aguiar

Décima líder: Linn da Quebrada

Décimo primeiro líder: Gustavo

Décimo segundo líder: Paulo André

Décimo terceiro líder: Douglas Silva

Décimo quarto líder: Eliezer

Décimo quinto líder: Gustavo

Décimo sexto líder: Pedro Scooby

Décimo sétimo líder: Paulo André

Vencedor é finalista e derrotados estão no paredão

Quem ainda continua na prova de resistência do BBB 22 tem chance de ir direto para a final do programa. O vencedor da disputa já será um dos três finalistas da temporada, enquanto os outros três terão que competir pela última vez em um paredão.

O resultado do paredão entre os três perdedores é previsto para acontecer no próximo domingo (24). Depois que mais alguém for eliminado do reality show, a votação para a grande final será iniciada. O campeão da última prova do líder, mais os dois que permanecerem após a definição da última berlinda vão estar em uma enquete no site oficial do programa, o Gshow.

O público irá votar em quem merece voltar para casa com o prêmio de R$ 1,5 milhão no bolso. O segundo colocado recebe R$ 150 mil e o terceiro lugar leva R$ 50 mil como prêmio. A final acontece no dia 26 de abril, terça-feira.

