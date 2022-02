O Big Brother Brasil está em sua terceira semana e muitos votos já rolaram no confessionário e na sala da casa. Curiosamente, duas sisters foram as únicas que ainda não foram indicadas ou votadas pelos colegas de confinamento. Quem ainda não recebeu voto no BBB 22? Veja abaixo.

Quem ainda não recebeu voto no BBB 22?

Eslovênia Marques e Laís Caldas são as participantes que ainda não receberam voto no BBB 22. De resto, toda a casa já foi citada durante o momento da formação de paredão no confessionário ou indicada pelo líder.

Nos últimos dias, o fato tem chamado atenção dos fãs do programa nas redes sociais. Isso porque Eslovênia quebrou uma câmera com valor de mais de R$300 mil, o que a fez perder 200 estalecas, além da casa toda ter levado uma bronca do big boss. A ex-Miss Pernambuco tem se tornado uma das participantes mais impopulares da edição, apesar da alta expectativa no começo do programa.

Ao contrário da médica e da miss, Naiara Azevedo e Natália são as participantes que mais estiveram no paredão, com duas participações em três berlindas.

A manicure escapou dos dois participações que esteve. Já a cantora da música ’50 reais foi a menos votada em sua primeira berlinda. O resultado do segundo paredão será anunciado na noite desta terça-feira (8). Ela enfrenta Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Quem foram os participantes menos votados da história do BBB?

Na edição de 2021, Viih Tube chamou atenção por passar mais de sete semanas sem receber votos. O desempenho da influenciadora digital chamou atenção até do então apresentador Tiago Leifert, que elogiou o jogo interno da ex-sister: “O que ela fez até aqui é espetacular, nenhum voto”.

O primeiro a votar em Viih foi Arthur Picoli, depois de 53 dias de confinamento. Mas se engana quem acha que a famosa foi a menos votada da história do programa. De acordo com o BBB Stats, Gabi Martins (BBB 20) foi quem ficou mais tempo sem receber votos, totalizando 73 dias.

Em segundo lugar vem Rafa Kalimann, também do BBB 20, com 68 dias ilesa. Marcela McGowan, da mesma edição, fecha o top 3 também com 68 dias sem voto. Viih Tube ocupa a oitava posição no ranking.

Cronograma da semana BBB 22

Os próximos dias serão agitados no BBB 22. Nesta semana, haverá a montagem da casa de vidro dentro da academia do lar dos brothers. Será o público quem vai escolher se os dois participantes vão de fato entrar para o jogo ou não.

Se caso eles forem escolhidos pela audiência, os dois novos brothers entram para a competição no domingo. Eles terão que dar um voto aberto e em consenso na próxima formação de paredão.

Terça-feira (08/02): eliminação

Quarta-feira (09/02): festa da líder Jade Picon

Quinta-feira (10/02): prova do líder

Sexta-feira e sábado (11 e 12/02): montagem da casa de vidro, prova do anjo e festa

Domingo (13/02): resultado da votação da casa de vidro e formação de paredão

