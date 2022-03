Quem atendeu o Big Fone do BBB 22: Jade e Arthur estão no paredão

Jade e Arthur estão no sétimo paredão do Big Brother Brasil. O telefone tocou no reality na noite desse sábado, 5 de março, e mandou as duas pessoas direto para a berlinda. Quem atendeu o Big Fone do BBB 22 e como foi a dinâmica?

Quem atendeu o Big Fone do BBB 22 hoje

Jade foi quem atendeu o Big Fone do BBB 22 hoje. Como mandava a dinâmica deste sábado, 5 de março, quem atendesse a chamada já estaria no paredão e também teria que mandar um brother para o paredão. Jade escolheu Arthur Aguiar.

Na mensagem, o big boss anunciou que Jade estava estava na berlinda automaticamente e que deveria indicar um participante ao paredão, exceto o líder ou qualquer outro imunizado, e deveria anunciar a escolha. Após alguns segundas, a xx revelou sua escolha.

Sendo assim, o paredão de domingo já tem Jade e Arthur na berlinda. Pedro Scooby é o líder da semana e também tem poder voto, enquanto o anjo Arthur poderá imunizar um dos colegas. A votação terminará com os participantes no confessionário definindo os alvos.

O paredão do dia 6 de março será triplo, então haverá prova bate-volta.

No dia 18 de fevereiro, o big fone tocou pela primeira vez no BBB 22. Brunna (eliminada) foi quem atendeu a chamada e indicou Gustavo para o paredão da semana.

