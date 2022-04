Quem deve sair do BBB 22 UOL: parcial da enquete e porcentagem

Eliezer, Linn ou Gustavo deixará o confinamento na noite de domingo (10) e dará adeus a chance de levar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Mas quem deve sair do BBB 22 UOL? Parcial atualizada agora indica que Linna tem mais chances de ser eliminada do Big Brother Brasil.

Neste 13º paredão, quem deve sair do BBB 22 UOL é Linn da Quebrada. A participante tem liderado as porcentagens desde o início da votação na noite de sexta-feira. No portal, por exemplo, a artista soma 60% dos votos do público. Gustavo tem 20,39% e Eliezer vem com 18,98%, o que pode se tornar uma vitória para o quarto Lollipop.

Como votar no Gshow

Para votar e aumentar a porcentagem de alguém do BBB 22 agora é necessário ao Gshow, site oficial do reality show. Lá você irá encontrar a única enquete que realmente elimina os participantes do programa. Para contribuir, vá no endereço https://gshow.globo.com/ e clique na enquete de eliminação. Será necessário ter um cadastro no site e depois é só escolher quem quer eliminar, o processo pode ser repetido quantas vezes quiser.

Como foi formado o 13º paredão

O décimo terceiro paredão na noite de sexta-feira (8) e começou com Scooby entregando o colar da imunidade a Paulo André. Em seguida, o líder Douglas colocou Linn no paredão, e a dinâmica continuou no confessionário. Mas dessa vez, os brothers votaram para salvar alguém da berlinda, tornando o resultado um mistério.

Com esse formato, Eliezer não recebeu nenhum voto para ser salvo e também foi para o paredão, mas teve poder do contragolpe e indicou Gustavo.

Quem salvou quem do paredão na votação do confessionário

Paulo André votou em Gustavo

Pedro Scooby votou em Arthur

Arthur Aguiar votou em Scooby

Gustavo votou em Scooby

Eliezer votou em Natália

Natália votou em Jessi

Jessilane votou em Natália

Linn votou em Natália

