Tiago Abravanel desistiu do BBB 22; veja o momento

Tiago Abravanel desistiu do BBB 22. O neto de Silvio Santos apertou o botão e saiu do Big Brother Brasil neste domingo, 27 de fevereiro. Agora, 15 participantes seguem confinados no reality da Globo.

Por volta das 14h30 deste domingo, dia 27 de fevereiro e 6ª semana do Big Brother, o ator e cantor Tiago Abravanel desistiu do BBB 22. Enquanto alguns participantes descansavam na sala, o ex-bbb apertou o botão de desistência e saiu pelo confessionário.

Os brothers ficaram chocadas com a decisão de Tiago. Alguns até lembraram que o artista foi um dos últimos a sair da festa de sábado, e por isso não imaginavam que ele queria desistir do game. Arthur ficou profundamente abalado.

Essa é a segunda baixa no programa, fora as eliminações dos paredões. A cantora Maria foi expulsa após bater com um balde na cabeça da Natália.

Momento em que o Tiago aperta o botão de desistência. #BBB22 pic.twitter.com/fF7BUPQCLt — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) February 27, 2022

Enquanto isso, Douglas, Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo estavam no almoço do anjo e só ficaram sabendo da saída de Tiago ao retornar a casa.

Em seguida, o big boss mandou um recado aos participantes. “Tiago acaba de desistir do programa. O jogo é para os fortes, agora é menos um na disputa. Coloquem as coisas dele na dispensa e jogo que segue pra vocês”.

Paredão BBB 22 hoje

A formação do paredão ainda está mantida para este domingo. Arthur e Lucas já estão no paredão. A berlinda será tripla e o anjo imunizará um. Depois, o Líder indica um brother ou sister e a votação da casa será em dupla no confessionário. Pedro Scooby que fez dupla com líder Paulo André tem voto com peso dois. Por fim, haverá a prova bate e volta.