Quem é o monstro no BBB 22: Gustavo e Eliezer são escolhidos pelo anjo

Quem é o monstro no BBB 22? Lucas foi ganhou a prova do anjo realizada na tarde deste sábado (19) e escolheu Gustavo e Eliezer para cumprirem o castigo. Além de perderem 300 estalecas, os brothers terão que cuidar de bebês, inclusive durante a madrugada.

Quem é o monstro BBB 22

O anjo Lucas escolheu Eliezer e Gustavo para cumprir o castigo do monstro do BBB 22 nesta semana. Sendo assim, ninguém do VIP perdeu os privilégios. Durante o período, a dupla terá que carregar uma chupeta e mamadeira, e quando a música tocar, os castigados terão que ir ao berçário cuidados do bebês.

Eliezer e Gustavo perderam 300 estalecas e terão que cumprir o castigo até a noite de domingo, 20.

O brother vencedor da prova do anjo tem direito a um almoço especial, que será realizado amanhã. Ele poderá escolher mais três colegas para acompanhá-lo durante a refeição, patrocinada por uma empresa de mobilidade.

Durante o almoço, o anjo da semana também assiste a um vídeo gravado por familiares e amigos. Os confinados costumam se emocionar bastante com as filmagens, que também são exibidas no telão da sala para o restante da casa.

Quem já foi anjo no BBB?

O BBB 22 está em sua nona semana, mas poucas pessoas tiverem o privilégio de imunizar outro colega – isso porque Rodrigo venceu a prova duas vezes consecutivas e Arthur Aguiar ganhou três disputas.

1ª semana – Rodrigo venceu a prova ao lado de DG ficou com o colar.

2ª semana – Roldrigo venceu a disputa pela segunda vez.

3ª semana – Bárbara ganhou a prova do anjo.

4ª semana – Paulo André e Pedro Scooby foram os vencedores.

5ª semana – Arthur Aguiar ganhou a disputa pelo colar da imunidade.

6ª semana – Douglas Silva foi o anjo da vez.

7ª semana – Arthur Aguiar vence prova pela segunda vez.

8ª semana – Arthur Aguiar conquista a terceira vitória.

Dinâmica da semana BBB 22

Quinta-feira (17/03): Prova do líder vencida por Arthur Aguiar. Gustavo já está no paredão devido a dinâmica com os eliminados, que votaram nele para a próxima berlinda.

Sexta-feira (18/03): festa.

Sábado (19/03): prova do anjo.

Domingo (20/03): formação de paredão triplo + prova bate e volta.