Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 hoje (19/3)

Dia de mais uma disputa no Big Brother Brasil, e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 hoje? A disputa promete mudar rumos do jogo e pode até levar o líder Arthur para o castigo do monstro, caso Laís ganhe o colar. A dinâmica ocorre neste sábado, 19 de março, e dessa vez o anjo não é autoimune.

O resultado de quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 hoje será divulgado por volta das 13 horas desse sábado, 19. Tradicionalmente, a disputa na casa começa após o almoço dos brothers. Por enquanto, somente o líder Arthur não participa da competição.

O ganhador terá pode de dar imunidade a um colega de confinamento e também será presenteado com o almoço do anjo no domingo. Na oportunidade, o participante receberá um vídeo da família e poderá saborear seus pratos favoritos.

Dinâmica da semana

A dinâmica do BBB 22 para o nono paredão começou a ser formado ainda na quinta-feira. Os jogadores eliminados do reality show, que retornaram para uma dinâmica especial, tiveram que votar em uma pessoa entre os brothers da pior dupla de cada chave da prova. O escolhido foi Gustavo.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa – não haverá surpresas em relação ao colar da imunidade nesta semana. O líder Arthur Aguiar indicará um brother ao paredão, que terá direito a um contragolpe.

Metade da votação da casa será aberta. Cinco brothers votam na sala da casa mais vigiada do Brasil, enquanto seis votam no confessionário. Gustavo, o indicado no contragolpe e o mais votado disputam a prova bate e volta.

Sexta-feira (18/03): festa

Sábado (19/03): prova do anjo + escolha do castigo do monstro

Domingo (20/03): formação de paredão triplo + prova bate e volta

Domingo – 20 de março – Dinâmica da semana BBB 22

Formação de paredão triplo – já teremos 1 emparedado pelos eliminados

1º anjo imuniza uma pessoa

2º líder indica uma pessoa

3º contragolpe do indicado pelo líder

4º casa vota – seis no confessionário e cinco votos abertos na sala

Segunda (21/03): jogo da discórdia

Domingo (22/03): eliminação

Quem é o líder da semana?

Arthur Aguiar é o líder da semana. O ator de Rebelde superou os adversários em uma prova realizada em dupla com Lucas e conquistou seu primeiro reinado, enquanto o estudante de Medicina ficou com R$10 mil.

A disputa envolveu agilidade e habilidade. “Assim que o cronômetro for acionado, o jogador da dupla deverá recolher os ingredientes da Amstel representado por essas bolinhas. A branca é a água, a preto é o lúpulo e a vermelha é o malte. Ele vai grudar as bolinhas nos velcros para levá-las até um muro onde estará seu parceiro de prova”, explicou o apresentador.

O segundo jogador ficava responsável por pegar as bolinhas, subir na rampa e jogá-las dentro da sua garrafa. As bolinhas só poderiam ser recuperadas do lado do muro dos jogadores. Venceu a disputa quem conseguiu colocar maior número de bolinhas dentro da garrafa antes do cronômetro zerar. A dupla que conseguisse colocar as bolinhas da água, malte e lupo, ingredientes da cerveja patrocinadora da prova, dentro da garrafa, teria o número total de bolinhas dobrado.

Depois da consagração da liderança, Arthur escolheu seu VIP. Lucas, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby vão aproveitar todas as regalias do grupo privilegiado, enquanto Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Laís, Gustavo e Eliezer ficaram na xepa.

