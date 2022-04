Quem é o novo líder BBB 22: Gustavo vence prova pela 1ª vez

Quem é o novo líder BBB 22? Nesta quinta-feira (31), os brothers competiram mais uma vez pela liderança Gustavo venceu a prova do líder -a décima primeira da edição. Desta vez, a competição foi uma espécie de boliche e exigiu boa mira dos participantes, e um pouco de sorte também.

Quem é o novo líder BBB 22 e dinâmica da prova

Liderança nova na área! Quem é o novo líder BBB 22 é o brother Gustavo. A prova do líder de quinta-feira, 31, foi promovida pela Vick. Assim como no boliche, os brothers precisavam arremessar bolas em uma pista e quem marcasse o maior número de pontos levaria a disputa.

Após marcar 760 pontos contra 740 de PA, Gustavo se tornou líder do BBB 22. E a missão não será nada fácil, já que a formação do paredão será na sexta-feira, 1 de abril e a eliminação no domingo, 3.

Como é reta final, a programação mudou, assim como a quantidade de pulseiras do VIP.

Quem está no Vip e na Xepa

O novo líder Gustavo escolheu para o VIP: Douglas e Paulo André.

Estão na xepa: Eslovênia, Arthur, Linna, Jessi, Scooby, Eliezer e Natália

Dinâmica da semana BBB 22

Sexta-feira – 01/04/22

Prova do Anjo

1º anjo é autoimune

2º Líder manda para o paredão um dos dois castigados pelo monstro

3º líder também indica mais uma pessoa

4º casa vota no confessionário. O mais votado pela casa vai para o paredão.

Domingo – 03/04/22

Eliminação

Prova do líder

Formação do paredão

Terça – 05/04/22

Nova eliminação

Top 10 BBB 22

Com a eliminação de Lucas na última terça-feira (29), restam apenas dez brothers na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão, cinco do Camarote e cinco do grupo Pipoca. São eles: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby; e Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Gustavo e Natália.

O BBB 22 entra em sua reta final com fortes nomes ao prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km. Atualmente, os meninos do quarto grunge têm ganhado muitas provas e voltado de paredões. Parte do público nas redes sociais acredita que Arthur Aguiar deve ser o campeão da temporada. No entanto, o ator tem recebido críticas dos internautas em relação ao seu estilo de jogo.

Apesar das divergências, Lina, Jessi e Nat seguem unidas. Na última semana, Linn foi alvo de críticas após indicar P.A. ao paredão – nas redes sociais, alguns internautas descordaram e acharam que a cantora foi coerente com o seu jogo.

Há ainda Eliezer e Eslovênia, os últimos dois sobreviventes do Lollipop e Gustavo, quem tem se tornado cada vez mais próximo dos meninos do grunge.

