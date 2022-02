Quem está com mais voto para sair do BBB 22: Brunna, PA ou Gustavo

Quem está com mais voto para sair do BBB 22? Brunna, Gustavo e Paulo André estão na berlinda - Foto: Reprodução/Instagram

A votação do quinto paredão do BBB 22 já está aberta e o público pode decidir entre tirar do reality Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André. Quem está com mais voto para sair do BBB 22? As enquetes extraoficiais já apontam quem deve ser eliminado na noite da próxima terça-feira (22).

Quem está com mais voto para sair do BBB 22?

Quem está com mais voto para sair do BBB 22 é Brunna Gonçalves. A dançarina está com 64,75% dos votos na enquete UOL. A esposa de Ludmilla está isolada na liderança, já que Gustavo tem 28,70% dos votos, enquanto Paulo André não corre risco algum de ir para casa, somando apenas 6,55% de rejeição.

DCI

O resultado da enquete DCI está bem parecido. A bailarina também lidera com o maior número de votos para sair da casa, com 69,07% de rejeição. O ‘vidraceiro’ está em segundo lugar com 25,09% e o atleta vem recebendo o menor número de votos, com 5,85%.

Como foi formado o paredão?

A formação do paredão foi bem diferente nesta semana. A berlinda já começou a ganhar forma na sexta-feira, quando Brunna Gonçalves atendeu o big fone e mandou Gustavo para a disputa.

Arthur Aguiar, vencedor da prova do anjo, imunizou Natália. Em seguida, foi a vez do líder Lucas indicar alguém. Ele escolheu Brunna – os dois já haviam trocado votos em outros paredões.

O que realmente movimentou a casa foi a votação. Diferente das outras semanas, a produção optou por uma dinâmica inédita. Os brothers precisaram se dividir em grupos e cada um teve que indicar uma pessoa de outro grupo ao paredão.

O grupo formado por Laís, Jade Picon, Eliezer, Larissa, Brunna e Eslovênia votou em Jessilane.

No quarto grunge, Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo não chegaram em um consenso: o marido de Maíra Cardi e o intérprete de Acerola quiseram mandar Laís para o paredão, enquanto o restante optou por Eliezer. A maioria venceu e o affair de Nat foi para a berlinda.

Linn da Quebrada, Natália, Tiago Abravanel e Jessilane votaram em Paulo André.

Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André disputaram a prova bate e vota, que mais uma vez foi de sorte. Eli e a professora de biologia levaram a melhor e escaparam do paredão.

Web acusa Tadeu Schmidt de interferência

Logo após a formação da quinta berlinda, a hashtag “Tadeu interferiu” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Isso porque os grupos deveriam entrar em consenso e escolher uma pessoa para ser indicada ao paredão. Na vez de PA, Arthur, DG, Scooby e Gustavo, os brothers inicialmente indicariam Laís, mas o ‘vidraceiro’ discordou.

Os jogadores começaram a discutir e Tadeu interrompeu o grupo dizendo que o grupo precisava entrar em um consenso e abriu uma votação. Foi então que três deles optaram por Eliezer, enquanto somente Arthur e DG mantiveram o voto em Laís.

“Achei que Tadeu interferiu no voto dos meninos. Eles já tinham decidido a Laís #bbb22”, escreveu uma fã do programa. Até o momento, o post já ultrapassou o número de 50 mil curtidas.

“Tadeu interferiu na votação do quarto. Já estava duas vezes decidido pela Laís. #bbb22″, postou o jornalista Alessandro Lo-bianco, do programa A Tarde É Sua.

