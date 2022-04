Parciais apontam quem está com mais voto para sair do BBB 22- Foto: Reprodução/Globo

Quem está com mais votos para sair do BBB 22 entre Scooby, Eli e DG

Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby estão no 17º paredão do Big Brother Brasil, e pela primeira vez um integrante do grupo dos meninos do quarto grunge pode perder a disputa e ser eliminado. Já é possível saber quem está com mais votos para sair do BBB 22 na quinta-feira, na penúltima berlinda da temporada.

Pedro Scooby é quem está com mais votos para sair do BBB 22. Em consulta realizada às 21h00 desta quarta-feira, véspera da eliminação, o surfista somava 56,40% dos votos da enquete do DCI. O famoso já foi apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão, mas pode deixar a casa amanhã e representar a primeira derrota do grupo dos meninos do quarto grunge.

Eliezer soma 28,20% de rejeição do público. O brother continua resistindo aos paredões e se continuar nesse ritmo, pode chegar até a final, para a surpresa dos internautas.

Já DG está na última posição, com 15,40% dos votos. O ator também tem escapado de vários paredões, consolidando o grupo que faz parte como o favorito para chegar ao pódio. Já são mais de 61 mil votos na enquete do DCI.

Já na enquete do UOL, o resultado está bastante acirrado. Scooby quem está com mais voto para sair do bbb 22 com 44,50% dos votos, mas Eli vem logo atrás com 42,50%. DG segue na lanterna com apenas 13% dos votos na enquete extraoficial.

Pedro Scooby sair do BBB 22 – Quem está com mais votos para sair do BBB 22 hoje

Apesar de ter sido apontado como um dos favoritos nas enquetes extraoficias, o jogo pode chegar ao fim para Pedro Scooby amanhã. Apesar do carisma do surfista e por ele ser um forte elo do grupo dos meninos, o famoso teve algumas atitudes em relação ao jogo que foram reprovadas pelo público e até pelos colegas de confinamento.

O surfista muitas vezes agiu com indiferença no jogo. Já perguntou se poderia votar em si mesmo, quis se vetar da prova do líder e na hora da votação já alegou escolher ‘qualquer um’ para ir ao paredão. Scooby já até levou uma bronca do apresentador Tadeu Schmidt por não se comprometer.

No entanto, ele conquistou fãs, que o trouxeram até aqui. Foi líder e anjo duas vezes, e se aliou a alguns dos jogadores mais fortes da casa.

Quando será a eliminação?

A eliminação acontece na quinta-feira, 21 de abril, às 22h35, horário de Brasília. O programa é transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay.

A dinâmica de amanhã ainda não foi divulgada, mas é provável que o reality realize uma última prova para decidir quem deve ficar com a primeira vaga na final. Os três que sobrarem enfrentam a votação popular e um deles deixa a casa no domingo.

A votação para a escolha do campeão do Big Brother Brasil 22 será aberta no domingo e segue até a noite de terça-feira. Como de costume, o público escolhe o vencedor através da enquete oficial que será publicada no Gshow.

Apenas três jogadores participam da grande final e levam prêmios em dinheiro. O primeiro lugar sai com R$1,5 milhão e um carro 0km; o segundo embolsa R$150 mil e o terceiro R$50 mil.

