Quem está com mais votos para sair do BBB 22 hoje (01/03)

Quem está com mais votos para sair do BBB 22 hoje (01/03)

Linn da Quebrada, Arthur Aguiar ou Larissa, quem está com mais votos para sair hoje do BBB 22, terça-feira, 1 de março? A votação está a todo vapor no site oficial do reality show, o Gshow, e consultamos algumas parciais de enquetes para descobrir quem deve ser o sexto eliminado da edição.

Vote na enquete BBB 22

Quem está com mais votos para sair hoje do BBB 22?

Larissa vem sendo indicada como a eliminada da semana do BBB 22 nas consultas que realizamos em enquetes de portais e páginas nas redes sociais desde o período da manhã. Agora à tarde, às 15h15 de terça-feira (1), retornamos as enquetes para conferir se o mesmo resultado é apontado até agora.

A enquete do UOL indica que Larissa é quem está com mais votos para sair do BBB 22 e não deve permanecer no jogo. A pernambucana soma até agora 56,89% dos mais de 283 mil votos contabilizados pelo site.

Em seguida, e com uma diferença larga de 33,21%, vem Arthur, com 23,68% dos votos para sair. Em último está Lina, com apenas 19,43%.

O Votalhada tem duas votações simultâneas, uma em seu site e outra nas redes sociais. No site, Larissa também é apontada como a eliminada da semana, como dita o UOL. A sister está com 82% dos votos dos mais de 10 mil votos. Arthur vem em segundo com 9% e deve permanecer no jogo, assim como Lina, que soma 8%% por enquanto.

Pelo RD1, nesta votação que soma mais de 29 mil votos, Larissa vem em primeiro como quem está com mais votos para sair hoje do BBB 22, com 78,67% dos votos para sair. Em segundo está Lina, com 13,46%, e na lanterna aparece Arthur com apenas 7,87% para sair do programa.

Parcial do BBB 22 nas redes sociais

O público do BBB 22 não vota apenas em sites e na enquete oficial do reality show, no Gshow – que não apresenta parciais – grande parte desta disputa também acontece nas redes sociais, lugar em que os fãs do programa mostram para que lado estão torcendo. Consultamos também neste período da tarde as enquetes de algumas páginas de grande expressão no Twitter.

Vai Desmaiar – Dos mais de 61 mil votos contabilizados, Larissa é a líder da enquete, com 90,8% dos votos para sair. A sister é acompanhada na parcial por Linn da Quebrada, que com apenas 5,3% dos votos se mostra com poucas chances de sair, e depois Arthur Aguiar, que assume a lanterna da enquete com apenas 3,9%.

Hugo Gloss – Aqui o cenário se repete e Larissa é quem tem mais votos para sair do BBB 22 hoje, a sister tem 92,3% dos mais de 63 mil computados até o momento. O segundo lugar nesta parcial é de Arthur, que soma 4,7%, enquanto Lina vem em último com apenas 3%.

Web TV Brasileira – Dos mais de 41 mil votos computados, 85,7% são de Larissa. Arthur vem na segunda posição com 8,2% e em último está Lina com 6,1%.

Votalhada – Assim como no site do Votalhada, mostrado acima, a votação na página do Twitter do portal também aponta Larissa como quem está com mais votos para sair do BBB 22. Nesta briga, a sister vem em primeiro com 65% dos mais de 20 mil votos computados até agora, contra os 25,9% dos votos de Arthur e os 9,2% de Lina.

Quem já foi para o paredão do BBB 22

Arthur já foi para dois paredões antes deste, um contra Douglas Silva e Naiara Azevedo, no qual a cantora sertaneja foi a eliminada, e outro contra Bárbara e Natália, neste paredão a sulista foi quem deixou a casa. Em ambas as berlindas, o ator foi o menos votado da semana, 3,27% em um paredão e 4,95% no outro.

Larissa chegou na casa há pouco tempo, já que foi introduzida no programa com a casa de vidro, assim, ela ainda não tinha ganhado muitas oportunidades de aparecer na berlinda. Na primeira semana da sister na casa, ela esteve imune, no paredão seguinte, escapou e não recebeu votos, já nesta nova berlinda, não ficou fora da mira dos confinados. Ela empatou em quantidade de votos com Douglas e foi para o paredão quando o líder Paulo André desempatou.

Lina já recebeu votos na casa, mas nunca o suficiente para ir ao paredão. Porém, na formação da sexta berlinda do programa, ela foi indicada pelo líder da semana e por isso não teve para onde correr.

Retorno em provas bate e volta

Este é o terceiro paredão de Arthur, mas o brother só pôde participar de uma prova bate e volta até agora, a sexta da temporada, pois nas duas outras ocasiões em que caiu no paredão, foi pela indicação de Jade, que foi líder duas semanas seguidas. Como ditam as regras do programa, o votado pelo líder não tem direito a uma vaga na disputa.

Como Larissa, a apontada como quem está com mais votos para sair do BBB 22 até agora, e Linn da Quebrada nunca haviam pisado na berlinda, nunca realizaram uma prova bate e volta antes. Larissa competiu nesta sexta disputa, já Lina ficou de fora, pois foi a indicação do líder.

Demais participantes:

além de Arthur, que já voltou de dois paredões e ao que tudo indica retornará pela terceira vez, Natália já foi salva pelo público três vezes, Jessilane retornou uma vez, Naiara Azevedo voltou uma vez e depois foi eliminada, Douglas Silva, Paulo André e Gustavo também retornaram uma vez.

Na terceira e sexta prova do bate e volta Lucas foi o campeão, Jade venceu a primeira, Douglas a segunda, Laís a quarta e a quinta foi vencida por Jessilane e Eliezer.

Veja um resumo da formação de paredão desta semana:

Leia também

Quem ainda não foi monstro no BBB 22? Dois brothers seguem imunes