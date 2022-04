Jessilane é quem está com mais voto para sair do BBB 22; veja os números - Foto: Reprodução/Instagram

Quem está com mais votos para sair do BBB 22 hoje (17/04)

O paredão quádruplo do BBB 22 será resolvido no programa ao vivo de hoje, 17. Desta vez, o público pode escolher entre eliminar Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane. A votação continua aberta no Gshow, mas já é possível saber quem está com mais votos para sair do BBB 22 nas enquetes do DCI e UOL.

Quem está com mais votos para sair do BBB 22

Quem está com mais votos para sair do BBB 22 é Jessilane. Na enquete do DCI, consultada às 14h deste domingo, dia da eliminação, a professora de biologia aparece com 57.32% dos votos e pode deixar o confinamento hoje. A porcentagem da sister vem aumentando nas últimas horas e ela abriu vantagem em relação ao segundo lugar.

Douglas Silva tem 22.78% dos votos. Enquanto os votos em Jessi aumentaram, o percentual do ator diminuiu ao longo do último dia e o famoso pode escapar do paredão. Até agora, Arthur segue sem correr riscos, com 10.30%, assim como Eliezer, que tem 9.59%.

Esse é o terceiro paredão de Jessilane. A professora voltou de duas berlindas no primeiro mês do programa e depois conseguiu passar o resto do programa ser ir para a votação popular. Inclusive, esse foi o argumento de Gustavo para indicá-la.

Já Arthur Aguiar é recordista de paredões, estando em seis – sendo um deles falso. Eliezer, o último lollipoper, está em sua quarta berlinda, assim como Douglas Silva.

Continue votando na enquete do DCI, que já ultrapassou 1 milhão de votos.

Prova do anjo e bate-volta: Com o programa na reta final, não há mais provas do anjo ou bate-volta. Sendo assim, ninguém mais será castigado pelo monstro, mas também não há mais o almoço especial aos domingos.

A produção também já fechou o quarto Lollipop e todos os seis brothers agora dormem no grunge. Assim como no ano passado, o BBB 22 terá 100 dias de duração.

Relembre os paredões da temporada

Este é o décimo quinto paredão da temporada, sendo que um deles foi falso, vencido por Arthur Aguiar com mais de 80% dos votos.

Na noite de hoje, será formada mais uma berlinda. Ainda haverão mais três eliminações até a final do BBB 22, na próxima terça-feira, 26 de abril.

1º paredão: Natália x Luciano (eliminado) x Naiara Azevedo.

2º paredão: Rodrigo (eliminado) x Jessilane x Natália.

3º paredão: Naiara Azevedo (eliminada) x Douglas Silva x Arthur Aguiar

4º paredão: Arthur Aguiar x Bárbara (eliminada) x Natália

5º paredão: Brunna Gonçalves (eliminada) x Gustavo x Paulo André

6º paredão: Arthur Aguiar x Larissa (eliminada) x Linn da Quebrada

7º paredão: Arthur Aguiar x Jade Picon (eliminada) x Jessilane

8º paredão: Gustavo x Pedro Scooby x Vinícius (eliminado)

9º paredão: Douglas Silva x Eliezer x Laís (eliminada)

10º paredão: Lucas (eliminado) x Paulo André x Pedro Scooby

11º paredão: Douglas Silva, x Eslovênia (eliminada) x Paulo André

12º paredão – falso: Arthur Aguiar (vencedor) x Gustavo x Linn da Quebrada x Eliezer

13º paredão: Eliezer x Gustavo x Linn da Quebrada (eliminada)

14º paredão: Gustavo x Natália (eliminada) x Paulo André

15º paredão: Arthur Aguiar X Douglas Silva X Eliezer x Jessilane

