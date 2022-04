Quem está ganhando o BBB 22: Arthur lidera parciais das enquetes

A grande final do Big Brother Brasil é hoje, 26. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas que concorrem ao título de campeão e um deles deixa a casa com R$1,5 milhão no bolso. A votação segue rolando, mas já é possível saber quem está ganhando o BBB 22.

Quem está ganhando o BBB 22?

Arthur Aguiar é quem está ganhando o BBB 22 até às 16h30 desta terça-feira, dia da final. O ator lidera da enquete UOL com 57,78% dos votos e deve confirmar o favoritismo na noite de hoje. A porcentagem do marido de Maíra Cardi diminuiu no último dia, mas ele se mantém no primeiro lugar.

Paulo André é quem deve terminar o programa na segunda posição. O atleta soma 37,65% e é um forte candidato ao prêmio de R$150 mil. P.A está bem na frente de DG, que soma apenas 4,58% e deve ficar em terceiro lugar.

No Votalhada, portal que faz a média das enquetes dos principais portais do país, Arthur lidera com 51,44%. P.A está próximo do ator, somando 44,19% – a diferença entre eles é de 7,25%. DG segue na lanterna, com apenas 4,37%.

Já para os leitores do DCI, quem deve ser o campeão do Big Brother Brasil 22 é Paulo André. A enquete sofreu uma reviravolta na noite de ontem e o atleta passou a liderar com 61,90%. Arthur caiu para o segundo lugar, com 36.82%, e DG segue com 1.27%.

Porcentagem UOL – 16h

Arthur – 57,78%

Paulo André – 37,65%

Douglas – 4,58%

Porcentagem UOL – 13h

Arthur – 60,93%

Paulo André – 34,72%

Douglas – 4,35%

Porcentagem UOL – 21h, segunda-feira

Arthur – 68%

Paulo André – 28%

Douglas – 4%

+ Enquete BBB 22 UOL atualizada agora: quem ganha?

Votação Gshow da final segue aberta

Ainda dá tempo de escolher um dos três finalistas para vencer o BBB 22. A contagem dos votos só deve ser encerrada no final do programa ao vivo de hoje, previsto para terminar às 00h55. O apresentador só finaliza a votação minutos antes do anúncio.

Acesse a página do Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados (gshow.globo.com), e localize a página oficial do BBB 22. Ao clicar sobre o nome de quem deve ser coroado o campeão, o sistema pede para que o usuário faça o login, com e-mail e senha, ou um novo cadastro para quem nunca participou.

Feito isso, há ainda a validação de segurança clicando sobre a caixinha ‘sou humano’ – o processo é para evitar que torcidas usem robôs e trapaceiem durante a votação.

Depois que o sistema processar o voto, é possível repetir o processo inúmeras vezes ao clicar em ‘vote novamente’.

Que horas começa o BBB 22 hoje, dia da final?

A final do BBB 22 começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a apresentação de um pequeno trecho da nova temporada de No Limite. O programa terá duração de 02h10 e deve ser finalizado às 00h55, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Antes do anúncio do grande vencedor, o público e os finalistas curtem shows de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo, além de Naiara Azevedo, Maria e Linn da Quebrada que participaram dessa temporada.

Na quinta-feira, 28, o público acompanha o BBB dia 101, que mostrará um último reencontro entre os participantes dessa edição. O programa vai ao ar às 22h35, horário de Brasília.

