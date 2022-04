Quem está na final do BBB 22? Três finalistas brigam pelo prêmio

Quem está na final do BBB 22? Três participantes chegaram ao fim do programa - Foto: Reprodução/Globo

Depois de três meses de confinamento, chegou o momento de se despedir da atual temporada do reality show comandada por Tadeu Schmidt. Quem está na final do BBB 22 concorre ao grande prêmio do programa, o sonhado R$ 1,5 milhão, e logo o campeão poderá colocar as mãos nesse dinheiro.

Quem está na final do BBB 22?

Paulo André, Douglas Silva e Arthur Aguiar estão na final do BBB 22.

Paulo André foi o primeiro a pisar na grande final, o brother venceu a última prova da temporada e garantiu a posição de finalista. A disputa foi de resistência e durou mais de 19 horas. A final da competição pela vaga de finalista foi entre o atleta e Arthur, mas o ator se atrapalhou e não cumpriu uma das etapas da disputa, o que resultou na vitória de Paulo André.

Depois disso, um último paredão aconteceu entre Arthur, Douglas e Eliezer, para definir quem seriam os outros dois finalistas. O resultado da disputa aconteceu na noite do último domingo, 24 de abril, e teve Eliezer como o mais votado. O designer saiu do programa com 65,76% dos votos, o que tornou os demais finalistas.

Douglas Silva foi o menos votado da berlinda e recebeu apenas 13,09% dos votos, Arthur assumiu uma posição acima e totalizou 21,15% dos votos.

Após o resultado do último paredão, quem está na final do BBB 22 pôde conversar com o público durante 1 minuto para pedir ajuda na votação. Depois, o programa ao vivo foi encerrado e os brothers puderam comemorar a classificação para a grande final com um espumante enviado pela produção.

Como votar?

Para dar o prêmio a um dos participantes que estão na final do BBB 22, é necessário votar na enquete oficial do reality, que está disponível no Gshow (https://gshow.globo.com/). A votação é gratuita, porém, exige que você tenha um cadastro no site. No entanto, não se preocupe, o processo é simples e você registrará apenas três informações no cadastro: nome completo, data de nascimento e e-mail.

Feito isso, siga para a página do Big Brother Brasil e clique na enquete. Depois clique no nome de quem está na final do BBB 22 e você quer ver com o prêmio na mão. Selecione a caixinha da verificação de robôs, o ‘sou humano’, e pronto. Aguarde a confirmação do voto e repita o processo quantas vezes quiser.

Quando acaba a votação?

A votação para definir quem ganha o Big Brother Brasil 2022 termina na terça-feira, dia 26 de abril, ao longo do último programa ao vivo da edição. No total, é dado cerca de 48 horas para que o público vote em quem está na final do BBB 22 e dê o prêmio para alguém.

O programa de terça-feira irá começar às 22h45, depois de um especial de 20 minutos do No Limite, que exibirá algumas novidades da temporada e apresentará os participantes da edição.

Quais foram os finalistas das outras edições?

BBB 1: Kleber Bambam, Vanessa Pascale e André Carvalho

BBB 2: Rodrigo Leonel, o Cowboy e Manuela Saadeh (final dupla)

BBB 3: Dhomini Ferreira e Elane Silva (final dupla)

BBB 4: Cida dos Santos e Thiago Lira (final dupla)

BBB 5: Jean Wyllys, Grazy Massafera e Sammy Ueda

BBB 6: Mara Viana, Mariana Felício e Rafael Valente

BBB 7: Diego Gasques e Carollini Honório (final dupla)

BBB 8: Rafinha e Gyselle Soares (final dupla)

BBB 9: Max Porto, Priscila Pires e Francine Piaia

BBB 10: Marcelo Dourado, Fernanda Cardoso e Cadu Parga

BBB 11: Maria Melillo, Wesley Schunk e Daniel Rolim

BBB 12: Fael Cordeiro e Fabiana Teixeira (final dupla)

BBB 13: Fernanda Keulla, Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin

BBB 14: Vanessa Mesquita, Angela Munhoz e Clara Aguilar

BBB 15: Cézar Lima e Amanda Djehdian (final dupla)

BBB 16: Munik Nunes e Maria Claudia Macedo (final dupla)

BBB 17: Emilly Araújo, Vivian Amorim e Ieda Wobeto

BBB 18: Gleici Damasceno, Kaysar Dadour e Ana Clara Lima

BBB 19: Paula von Sperling e Alan Possamai (final dupla)

BBB 20: Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi

BBB 21: Juliette Freire, Camilla de Lucas e Fiuk

Relembre a final da temporada do ano passado, vencida por Juliette:

