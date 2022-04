Quem está na frente para sair do BBB 22 entre Arthur, Lina, Gustavo e Eli

Na próxima terça-feira, 5 de abril, o público vai conhecer o nome do brother que passará algumas horas no quarto secreto. No entanto, já é possível saber quem está na frente para sair do BBB 22 no paredão falso. Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada são os brothers que estão na berlinda.

Quem está na frente para sair do BBB 22

Arthur Aguiar é quem está na frente para sair do BBB 22. Em consulta realizada às 21h25 desta segunda-feira, 4 de abril, na enquete UOL, o ator aparece com folga na liderança com 67,67% dos votos. O famoso tem uma grande torcida na web, ao mesmo tempo que recebe muitas críticas. Um dos principais motivo para ele ser o favorito para vencer a berlinda é pela percepção do público em relação ao seu jogo – o marido de Maíra Cardi joga intensamente e pensa em muitas estratégias.

Linn da Quebrada está em segundo lugar, com 18,34%. A cantora, que já foi uma das fortes candidatas ao prêmio, perdeu popularidade na última semana após indicar Paulo André ao paredão durante a sua liderança. Parte do público desaprovou a atitude da artista.

Gustavo segue na terceira posição, com 11,71% dos votos. O bacharel em Direito poderia ser o mais votado se caso estivesse agitando mais o jogo como prometeu assim que saiu da casa de vidro e entrou oficialmente na disputa pelo R$1,5 milhão.

Quem está em último lugar é Eliezer, com 2,28% dos votos. O brother é um dos mais impopulares do programa e o último sobrevivente do quarto Lollipop.

Quando sai o resultado do paredão falso

O resultado do paredão falso será anunciado na próxima terça-feira, 5 de abril, a partir das 22h35. Depois do anúncio, o brother escolhido pelo público será levado para o quarto secreto, agora chamado de ‘QG do big boss’, onde haverá vários televisores para ‘eliminado’ controlar a casa por algumas horas.

Ainda é possível votar no paredão falso. A votação está aberta desde domingo e segue até a noite de terça, e será encerrada durante o programa. Os votos são contabilizados exclusivamente pelo Gshow, portal oficial de entretenimento da Globo.

Ainda não foi revelado quanto tempo o escolhido passará no quarto secreto. Nas outras edições, o tempo do paredão falso variou. Em algumas edições, o participante ficou fora durante algumas horas. Em outras, ficou dois dias.

Quando teve paredão falso no BBB

O paredão falso foi realizado nos BBB’s 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 21. Em 2011, MauMau foi o escolhido pelo público para pregar a peça nos outros participantes.

Em 2013, foi a vez de Anamara, que ainda ganhou o privilégio de voltar como líder. O próximo paredão falso foi em 2016, com Ana Paula Renault, muito lembrado pelo bordão da loira, “olha ela”.

Em 2017, quem escolheu uma pessoa para sair da casa foram os próprios brothers, mas a berlinda era falsa. Emily foi a escolhida pelos colegas. Gleici Damasceno, do BBB 18, e Gabriela, do BBB 19, também passaram pela experiência.

No ano passado, Carla Diaz retornou para a casa vestida de dummie. No seu retorno, ela pediu Arthur Picoli em namoro.

