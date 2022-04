Quem está na frente para sair do BBB 22 hoje? Arthur segue na liderança

Nesta terça-feira, 5 de abril, ocorre o paredão falso do Big Brother Brasil. Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada dependem do público para ganharem a chance de controlar os confinados durante algumas horas. A enquete do DCI já mostra quem está na frente para sair do BBB 22.

VOTE NA ENQUETE BBB 22

Quem está na frente para sair do BBB 22?

Arthur Aguiar é quem está na frente para sair do BBB 22. Em consulta realizada às 13h30 desta terça-feira, 5 de abril, dia da falsa eliminação, o ator soma 73,51% dos votos da enquete do DCI. A torcida do famoso é grande e ele tem se tornado um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão, ao mesmo tempo que uma grande parcela dos espectadores nas redes sociais reprovam o jogo dele.

Gustavo está em segundo lugar com 19,91% da preferência da audiência, longe do primeiro colocado. O brother é mais um que divide opiniões, e é amado por uns e odiado por outros.

Linn da Quebrada também soma poucos votos, com apenas 5,31%. A cantora já foi mais popular, mas perdeu parte da torcida ao indicar Paulo André para o paredão na semana em que foi líder. A artista recebeu muitos comentários negativos na web.

Eliezer, um dos menos queridos do programa, está na última posição com 1,27% dos votos. O brother tem pouca torcida na internet e pode ser eliminado no primeiro paredão verdadeiro que cair.

A enquete do DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que ocorre exclusivamente no Gshow, portal de entretenimento da Globo.

Resultado parcial das redes sociais

Nas redes sociais, o resultado é bem diferente. De acordo com o Votalhada, que reúne os resultados das principais enquetes do Twitter, Gustavo deve ser o vencedor do paredão falso, com 51,66% dos votos. Na pesquisa realizada pelo Hugo Gloss, o bacharel em Direito aparece com 50,50% da preferência da audiência, enquanto Arthur está em segundo lugar com 35,80%.

Lina e Eliezer mantém o resultado das enquetes e não têm chances de vencerem a berlinda falsa do BBB 22. A cantora soma apenas 12%, enquanto o empresário está na última posição com 1,14%.

A alta porcentagem de Gustavo pode ser explicada pela popularidade do brother no Twitter, ao contrário do que acontece com Arthur Aguiar. O marido de Maíra Cardi é mais popular entre o público do ‘sofá’ do que entre os internautas, enquanto o curitibano caiu no desgosto de quem só assiste o reality pela televisão.

Quais são os poderes do quarto secreto

O brother escolhido pelo público no paredão falso vai direto para um quarto secreto, onde vai poder controlar os outros colegas confinados. Ele terá quatro comandos: cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

Ainda não se sabe se o escolhido terá imunidade ao retornar para a casa ou alguma outra vantagem. A produção também ainda não divulgou por quanto tempo o falso eliminado ficará ausente.

Como o paredão foi formado? O líder Paulo André, vencedor da prova realizada no domingo, indicou Linn para a berlinda, que teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo para a votação popular.

Jessi, vencedora da fase extra da prova também ganhou o direito de indicar uma pessoa e escolheu Arthur. A votação da casa foi aberta. Eliezer e Pedro Scooby receberam quatro votos e P.A. desempatou a votação, mandando Eli para o julgamento do público.

Quem está na frente para sair do BBB22 – Mais votado da enquete UOL BBB 22

O mais votado da enquete do UOL também é Arthur Aguiar. O resultado da pesquisa do veículo é parecido com o do DCI, com o ator em ampla vantagem na liderança com 65,49%. A porcentagem do brother diminuiu cerca de 5% na última segunda-feira, mas ainda assim ele segue na primeira posição.

O que muda na enquete do UOL é o segundo lugar. Linn da Quebrada soma 21,05% dos votos do público, mas ainda assim a votação teria que sofrer uma grande reviravolta para ela assumir a liderança.

Gustavo fica em terceiro com 11,26%, enquanto Eli passa longe de ser contemplado pelo benefício e está na última posição, com 2,19% dos votos do público.

O UOL e o DCI vem acertando as parciais de quem deve ser eliminado nas terças-feiras. Se o resultado for assertivo mais uma vez, Arthur deve vencer a disputa.

+ Jogo da discórdia BBB 22 completo: ranking de milhões e centavos