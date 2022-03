Quem está na frente para sair do BBB 22 hoje entre DG, Eliezer e Laís

Douglas Silva, Eliezer e Laís são os emparedados da semana do Big Brother Brasil. A votação está aberta desde e as enquetes extraoficiais já mostram quem está na frente para sair do BBB 22. Laís deve levar a pior e deixar a casa com um alto número de votos.

Quem está na frente para sair do BBB 22 hoje

Laís é quem deve deixar o BBB 22 na terça-feira (22). Em consulta realizada 00h30 da madrugada desta terça-feira, a sister manteve o resultado do primeiro dia de votação. A médica soma 86,15% dos votos do leitores e se a porcentagem for assertiva, ela pode entrar no ranking das maiores rejeições da temporada.

Douglas Silva e Eliezer seguem com poucos votos. O ator acumula somente 9,03% dos votos, enquanto o empresário tem 4,81%. A porcentagem dos dois brothers vem diminuindo a medida que a rejeição de Laís cresce. As informações são da enquete do DCI.

Na enquete UOL, a rejeição de Laís teve uma leve queda em relação ao começo da tarde. A sister agora soma 77,46%, 1,14% a menos em comparação há algumas horas. Apesar da diminuição da porcentagem, a médica segue isolada na liderança e quase não tem chances de continuar na disputa.

Douglas Silva registrou um aumento de 3,82% e agora tem 13,05% dos votos. Eliezer segue na lanterna, com apenas 9,49% de rejeição.

Laís é a mais odiada do BBB 22

Além de ser quem está na frente para sair do BBB 22, a alta rejeição de Laís pode se entender pelo fato da sister ser considerada uma das mais odiadas da atual temporada do Big Brother Brasil.

Na enquete UOL sobre quem é menos querido da edição, a médica está em primeiro lugar com 35,67% dos votos. Gustavo, seu affair dentro da casa, também divide opiniões e soma 18,73% de rejeição. Natália fecha o top 3 com 11,83%.

O grupo de Laís, os lollipopers, tem desagradado o público. Nas últimas cinco semanas, todos os eliminados eram membros do quarto colorido: Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinícius. Enquanto isso, o grupo do quarto grunge, composto por Arthur Aguiar, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby seguem fortalecidos no jogo ao ganhar grande parte das provas e voltar de paredões.

Quem está no paredão desta semana

Laís foi indicada pelo líder Arthur Aguiar direto para a berlinda e não teve direito a prova bate e volta. A indicação da médica já era certa desde que o famoso conquistou a liderança na quinta-feira. O único jeito da sister escapar do julgamento do público era se Lucas, anjo da semana, a imunizasse, o que não aconteceu – sem surpresas, ele deu o colar para Eslovênia.

Já Douglas Silva foi puxado no contragolpe de Laís. A emparedada justificou sua escolha como “estratégia de jogo” e colocou o rival na berlinda.

Eliezer foi o mais votado da casa. Ele recebeu votos de Pedro Scooby, Paulo André, Jessilane, Lucas, Douglas Silva e Gustavo – este último também estava emparedado devido a uma dinâmica com os eliminados, mas levou a melhor na prova bate e volta e escapou.

