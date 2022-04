Quem está na frente para sair do BBB 22: Lina, Gustavo ou Eliezer

Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer estão no décimo terceiro paredão da edição. Um deles irá deixar o programa nos próximos dias e se despedir da chance de ser coroado campeão da temporada. Quem está na frente para sair do BBB 22? Consultamos as parciais do UOL e DCI para descobrir como anda a votação.

Enquete BBB 22: quem deve sair do programa?

Quem está na frente para sair do BBB 22?

Linn da Quebrada é quem está na frente para sair, segundo a enquete do UOL, consultada às 08h11 deste sábado (9). Dos mais de 76 mil votos somados até então, 59,99% pertencem a cantora.

A briga está feia para o lado de Linn, que permanece na liderança da votação com folga desde a madrugada. Pouco depois da publicação da enquete, a famosa já assumia o primeiro lugar com 65,00%.

Quem aparece em segundo lugar atualmente é Gustavo, o brother soma 21,52% dos votos, uma diferença de 38,47% para o percentual de Lina.

Quem não está na frente para sair e respira com certa tranquilidade na lanterna da votação é Eliezer. O designer soma 18,49% dos votos e fica em último na enquete BBB 22 do UOL.

O resultado parcial na enquete do DCI não é muito diferente do UOL, Linn está na frente para sair com 78,44% dos mais de 222 mil votos contabilizados até agora.

Gustavo está na vice-liderança com 12,85% dos votos e Eliezer é o terceiro colocado, com apenas 8,68% dos votos para sair do reality show.

Quando será a eliminação?

Quem estiver na frente para sair quando a votação oficial for encerrada, vai deixar o programa no próximo domingo, dia 10 de abril. A enquete do reality show é encerrada durante o ao vivo, que tem previsão de começar às 23h10, depois do Fantástico. É bom lembrar que tanto a parcial do UOL quanto do DCI não afetam o jogo, a única enquete oficial do reality é a do Gshow.

Como votar no Gshow

Para quem quer eliminar Eliezer, Gustavo ou Lina, é necessário votar no site oficial do programa, o Gshow. Para que seu voto seja válido e computado no sistema do reality é necessário ter um cadastro por lá, que pode ser feito rapidamente e de graça.

Caso não tenha login e senha no Gshow, vá ao site e clique em ‘entrar’ e depois em ‘cadastre-se’. Você precisará informar nome completo, e-mail, data de nascimento e uma senha em que será usada todas as vezes que for votar.

Na página do Big Brother Brasil você encontrará a enquete oficial do programa, clique nela e em seguida selecione o nome do brother ou sister que quer fora. Passe pela verificação de robôs ao apertar a caixinha ‘sou humano’ e pronto, agora é só aguardar a confirmação do voto.

Não há limite de votos e você pode votar por um computador ou celular. No caso do mobile, é possível baixar o aplicativo do Gshow, o passo a passo da votação é o mesmo.

Como o paredão foi formado?

O novo paredão da edição foi formada no programa ao vivo de sexta-feira. Lina, que é quem está na frente para sair nas parciais, foi a primeira participante a pisar na berlinda. A sister foi a indicação do atual líder, Douglas Silva. Em seguida, a casa foi ao confessionário.

Diferente de outras semanas, os brothers não votaram para levar alguém ao paredão, eles votaram em quem gostariam de salvar da berlinda. Assim, cada brother indicou o colega de confinamento que gostaria de ver longe da votação popular e Eliezer acabou emparedado, já que não foi salvo por ninguém.

Por último, ele pôde puxar alguém para o paredão, o contragolpe do brother foi em Gustavo. Não houve prova bate e volta. Paulo André não correu riscos de ir para a nova berlinda do programa, pois foi imunizado por Pedro Scooby logo no começo da noite, o vencedor da prova do anjo da semana.

Eslovênia foi a última eliminada da edição até agora:

