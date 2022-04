Quem está na frente para sair do BBB 22 nesta terça, dia da eliminação

Gustavo é quem está na frente para sair do BBB 22, de acordo com a enquete UOL -Foto: Reprodução/Globo

Hoje, 19 de abril, é dia de eliminação no Big Brother Brasil. A disputa do 16º paredão está entre Eliezer, Gustavo e Paulo André, e um deles diz adeus ao sonho de chegar até a final. O resultado só será anunciado na noite deste terça, mas enquetes apontam quem está na frente para sair do BBB 22.

Quem está na frente para sair do BBB 22: Eliezer ou Gustavo?

Gustavo é quem está na frente para sair do BBB 22. Às 13h15, horário de Brasília, o brother lidera a enquete UOL com 59,87% dos votos. A porcentagem do paranaense não variou muito ao longo do último dia, se mantendo em primeiro lugar e como o provável eliminado da noite de hoje.

Eliezer se mantém no segundo lugar, com 27,14% dos votos. O último membro do Lollipop pode escapar de mais um paredão e derrotar Gustavo, inclusive, que se autodenomina ‘o caçador de lollipopers’.

Mais uma vez, quem não corre risco algum é Paulo André. O atleta, que foi puxado por Gustavo para a berlinda, tem apenas 12,98% dos votos e tem grandes chances de avançar na disputa.

Histórico da votação

Desde a formação da berlinda no último domingo, Gustavo se manteve na liderança da enquete. Às 01 de segunda-feira, o bacharel em Direito já somava 64,18% de rejeição do público, enquanto Eli tinha 24,30%.

Ao longo do último dia, a porcentagem do paranaense diminuiu, mas não o suficiente para tirá-lo da zona de risco. Às 20h30 de ontem, ele tinha 58,70%, mas o índice aumentou nesta manhã e foi a 59,59%. Os percentuais de Eliezer e Paulo André se mantiveram na casa dos 20% e 10%, respectivamente.

Quem foi para o paredão ontem no BBB 22

Eliezer, Gustavo e Paulo André são os brothers que estão no paredão do BBB 22. Esta é a 16ª berlinda da temporada. Ainda não se sabe quando será formado o próximo paredão. Isso porque, além da eliminação de hoje, o programa ainda vai precisar tirar mais duas pessoas antes da grande final do programa, que ocorre na terça-feira, 26 de abril.

Seis brothers ainda competem pelo prêmio de R$1,5 milhão, mas apenas três deles vão participar da final. A votação para escolher o vencedor deve ser aberta no domingo. O programa costuma realizar uma prova para definir quem será o primeiro finalista. Os outros três participam da última berlinda e um deles é eliminado, terminando o programa em 4º lugar.

No programa de hoje, a edição deve exibir tudo o que aconteceu entre o top 6 do BBB 22 durante a madrugada, tarde e noite, depois do último jogo da discórdia realizado na noite de segunda-feira. Na dinâmica, os emparedados tiveram que dizer quem eles gostariam que estivesse no lugar deles no paredão. Os demais participantes ecolheram alguém para salvar se pudessem.

Além disso, na terça-feira também são exibidos os quadros de humor, VT’s e a vinheta ao som de Paulo Ricardo. O apresentador Tadeu Schmidt deve explicar como será a dinâmica dos próximos dias.

Do grupo Camarote, restam Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby. Entre os pipocas, estão na disputa Eliezer e Gustavo. O BBB 22 hoje começa às 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal.

