Quem está na frente para sair do BBB 22: parcial indica 2º eliminado

O segundo paredão do BBB 22 foi formado e Rodrigo, Jessilane e Natália disputam a preferência do público. Um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça, 31, e as parciais da votação na web já indicam quem está na frente para sair do BBB 22. Confira abaixo.

Quem está na frente para sair do BBB 22?

Até a tarde desta segunda-feira, Rodrigo estava a frente para sair do BBB 22. O brother era o mais votado na enquete UOL, com 40,95% dos votos. Em segundo lugar, mas não muito longe do gerente comercial, está Natália, somando 34,63%. Por enquanto, Jessilane não corre riscos de ser eliminada e ocupa a terceira posição, com 24,62% dos votos da audiência.

A enquete do DCI aponta para um resultado diferente. Para 44,82% dos leitores, quem deve sair é Natália. O gerente comercial aparece em segundo lugar, com 31,42%. A professora de biologia se mantém em terceira posição, com 23,76% dos votos. Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não têm influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na noite de terça-feira.

AQUI: Vote na enquete BBB 22

Como foi formado o paredão?

A berlinda desta semana foi formada por meio de uma dinâmica bem diferente das anteriores.

O anjo Rodrigo imunizou Eliezer. O brother acabou sendo indicado por Tiago Abravanel, líder da semana, direto para a berlinda.

Pedro Scooby, dupla de Tiago na prova do líder realizada na última quinta, também tinha direito a uma indicação e mandou Natália para o paredão. O imunizado pelo anjo foi mais uma pessoa que teve o privilégio de indicar um brother, e Eli escolheu Douglas.

A votação também foi feita de forma diferenciada. Nove votos foram abertos, na sala da casa do BBB, enquanto os outros nomes foram no confessionário.

Jessilane recebeu cinco votos de seus colegas de confinamento e ocupou a última vaga do paredão. Arthur se salvou por pouco, pois tinha recebido quatro votos.

Jessilane, Douglas e Natália participaram da prova bate e volta. Como de costume, a disputa foi de sorte. O ator levou a melhor ao descobrir primeiro qual era a garrafinha premiada e escapou da berlinda.

Veja quem votou em quem no paredão

Como votar no Gshow?

Participar da votação oficial é muito fácil, rápido e gratuito. Primeiro, o usuário deve procurar pela página do BBB no Gshow.

Logo no início da página, a seção de votação já estará disponível. A mensagem “Paredão BBB 22: vote para eliminar. Jessilane, Natália ou Rodrigo?” seguidas fotos dos três participantes irá aparecer.

Basta clicar no brother desejado, confirmar o voto e a verificação de segurança. Quem não tiver um cadastro no Gshow precisará preencher a ficha, de forma gratuita.

Feito isso, o voto será validado em poucos segundos. A audiência pode participar quantas vezes quiser.

O resultado do segundo paredão será anunciado na próxima terça, durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt. Nesta segunda, haverá uma nova edição do jogo da discórdia para causar ‘fogo no parquinho’ entre os confinados.