Votação BBB 22: quem votou em quem no 2º paredão

Veja quem votou em quem na votação do BBB 22 desta semana. Segundo eliminado do reality deixará o reality na próxima terça-feira (30).

O segundo paredão do BBB 22 está formado e será decidido entre Rodrigo, Natália, Douglas e Jessilane. A definição dos emparedados foi transmitida no programa deste domingo, 30 de janeiro, ao vivo. A dinâmica para a formação do paredão, nesta semana, foi diferente e contou, inclusive, com votos abertos na sala. Veja como foi a votação no BBB 22 e quem votou em quem nesta semana.

Participe da enquete BBB 22: quem deve ser eliminado?

Quem votou em quem – Votação BBB 22

Além da votação dos participantes e da indicação do líder, Tiago Abravanel, duas novidades movimentaram a dinâmica da vez: tanto o imunizado do Anjo quanto Pedro Scooby, que venceu a Prova do líder junto com Abravanel, ganharam a chance de mandar um participante ao paredão. Nesta semana, não teve contragolpe. Veja como foi a votação do BBB 22 e quem votou em quem nesta semana:

Tiago Abravanel (líder) votou em: Rodrigo

Laís votou em: Arthur Aguiar

Jessilane votou em: Jade Picon

Eliezer votou em: Jessilane

Eslovênia votou em: Jessilane

Lucas votou em: Brunna Gonçalves

Bárbara votou em: Lucas

Rodrigo votou em: Arthur Aguiar

Natália votou em: Paulo André

Vinícius votou em: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar votou em: Jessilane

Pedro Scooby votou em: Vinícius

Brunna Gonçalves votou em: Lucas

Paulo André votou em: Jessilane

Maria votou em: Arthur Aguiar

Jade Picon votou em: Jessilane

Linn da Quebrada votou em: Paulo André

Naiara Azevedo votou em: Maria

Douglas Silva votou em: Bárbara

Votação BBB 22 – Gshow

A votação oficial para a eliminação no BBB 22 é realizada, exclusivamente, no GShow – o portal oficial de entretenimento da Rede Globo na internet.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, 1 de fevereiro.

A segunda eliminação do Big Brother Brasil está marcada para a próxima terça-feira, 1º de fevereiro. O programa está marcado para começar às 23h30 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay, logo depois do Futebol.

Leia também:

QUANTOS SEGUIDORES JADE PICON TINHA ANTES DO BBB 22