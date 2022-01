Quem está na frente para sair do BBB 22? Última parcial indica eliminado

O resultado parcial das principais enquetes mostram quem está na frente para sair do BBB 22. Luciano, Natália e Naiara estão no paredão;

A primeira eliminação da 22ª edição do Big Brother Brasil será na noite desta terça-feira, dia 25 de janeiro. Luciano Estevam, Natália Deodato e Naiara Azevedo estão no paredão, mas quem está na frente para sair do BBB 22? Veja o que dizem as parciais da enquete do BBB 22 do UOL e DCI sobre a primeira eliminação.

Parciais apontam quem está na frente para sair do BBB 22

De acordo com o público do UOL, um dos portais que fazem enquete semanal sobre o reality, Luciano Estevam é quem está na frente para sair do BBB 22. O participante do Pipoca, que são os anônimos inscritos no reality, é apontado como o primeiro eliminado com 44,24% dos votos – a maior rejeição da semana.

Com essa porcentagem, ele fica atrás de Natália e Naiara, que também estão no paredão e aparecem na enquete do UOL com quantidades próximas de votos e porcentagens. Enquanto Natália Deodato aparece como a segunda mais rejeitada do paredão com 29,65% dos votos, Naiara Azevedo está na terceira posição com 26,10%.

No cenário adiantado no UOL, Luciano será o primeiro eliminado da edição.

Já para o público do DCI, o resultado é outro. Com 41,16% dos votos, Natália é quem está na frente para sair do BBB 22 na enquete que pergunta quem deve ser o primeiro eliminado da edição. No entanto, Luciano não pode respirar aliviado, sendo que o brother está na cola da participante como o dono da segunda maior rejeição, com porcentagem próxima a de Natália.

No DCI, Luciano recebeu 37,91% dos votos. Isso significa que os dois participantes do Pipoca estão liderando a votação do público e qualquer um dos dois pode ser anunciado como a primeira baixa do elenco. Naiara Azevedo, que chegou a pedir para ser votada, é a participante mais segura da enquete do DCI, com 20,93% dos votos. Veja a comparação de volume de votos que cada participante recebeu até o começo da noite desta terça-feira, 25 de janeiro:

A votação oficial do primeiro paredão está aberta e assim permanecerá até o programa ao vivo, quando Tadeu Schmidt anunciará o nome do eliminado.

Votação Gshow

A primeira eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento nesta terça-feira, 25 de janeiro, durante o programa ao vivo.

A noite de eliminação do BBB 22 será transmitida, ao vivo, tanto na TV Globo quanto no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora. O programa está previsto para começar às 22h25 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Para assistir a eliminação do participante mais votado na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Já na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay em duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

