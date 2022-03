Quem está na frente para sair do BBB 22: Vinícius é o mais votado

Quem está na frente para sair do BBB 22? Vinicius, Gustavo e Pedro Scooby competem para permanecer no programa e um deles deixará o confinamento do reality show muito em breve. Consultamos parciais de votações em andamento do BBB 22 nesta manhã de segunda-feira (14) para descobrir quais são as chances de cada emparedado.

Quem está na frente para sair do BBB 22?

Vinícius está na frente para sair do BBB 22 nas três enquetes que consultamos na manhã de hoje (14) às 10h26, do UOL, DCI e Na Telinha. O cearense assume a liderança das parciais com uma larga diferença dos demais emparedados da semana.

No UOL, o bacharel em direito está na frente com 72,73% dos mais de 104 mil votos computados até o momento. O percentual do brother é 52,26% maior que o do segundo colocado e 65,93% maior que do último lugar da enquete.

Em segundo nesta parcial vem Gustavo, que soma 20,47% dos votos para sair por enquanto, na lanterna e respirando aliviado está Pedro Scooby, que soma apenas 6,80%.

Na parcial do DCI, Vinícius está na frente para sair do BBB 22 com 71,84% dos mais de 105 mil votos contabilizados. Na segunda colocação está Gustavo com 22,19% e em terceiro vem Scooby com 5,94%.

Na enquete do Na Telinha, Vinícius também aparece como o participante que está na frente para sair do BBB 22. O integrante do time pipoca tem 67,6% dos mais de 50 mil votos contabilizados, contra os 14,6% de Gustavo e 17,7% de Scooby.

Quando é a eliminação?

A eliminação de quem estiver na frente para sair do BBB 22 até o final da votação será na noite de amanhã, terça-feira (15). Segundo o cronograma oficial da emissora, o programa de amanhã está previsto para começar às 22h15, depois da novela Um Lugar ao Sol.

Para assistir de graça e ao vivo é só sintonizar na TV Globo de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que qualquer usuário da plataforma tenha acesso gratuito ao conteúdo ao vivo da Globo.

Quem votou em quem no 8º paredão

Lucas foi o primeiro da noite a votar, como líder o brother teve o direito de mandar alguém direto para a berlinda e sem vaga na prova bate e volta, ele optou por Pedro Scooby. Depois, Eliezer, que foi vetado por Scooby antes da oitava prova do líder, pôde indicar alguém ao paredão: ele escolheu Gustavo, que com um contragolpe puxou Vinícius. Douglas, o mais votado da casa, porém, fugiu da berlinda com o bate e volta da semana.

Votos da casa no confessário

Laís votou em Douglas Silva

Jessilane votou em Eliezer

Eliezer votou em Douglas Silva

Eslovênia votou em Douglas Silva

Pedro Scooby votou em Eliezer

Natália votou em Arthur Aguiar

Vinícius votou em Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em Lais

Paulo André votou em Eliezer

Linn da Quebrada votou em Douglas Silva

Douglas Silva votou em Linn da Quebrada

Gustavo votou em Eliezer

Quem já saiu do BBB 22

Sete participantes foram eliminados até agora e mais dois saíram de maneira pouco convencional, Maria foi expulsa e Tiago Abravanel apertou o botão de desistência. Nas berlindas da edição, o resultado foi:

Primeiro paredão: Luciano (49,31%) – paredão contra Naiara Azevedo e Natália

Segundo paredão: Rodrigo (48,45%) – paredão contra Natália e Jessilane

Terceiro paredão: Naiara Azevedo (57,77%) – paredão contra Douglas Silva e Arthur Aguiar

Quarto paredão: Bárbara (86,02%) – paredão contra Arthur Aguiar e Natália

Quinto paredão: Brunna Gonçalves (76,18%) – paredão contra Paulo André e Gustavo

Sexto paredão: Larissa (88,59%) – paredão contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada

Sétimo paredão: Jade Picon (86,02%) – paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane

