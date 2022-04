Quem está na frente para sair? Scooby e Eliezer duelam em paredão

Pedro Scooby é quem está na frente para sair nas parciais do UOL e DCI por enquanto, porém, o surfista também aparece entre as parciais dos possíveis ganhadores da temporada. O brother corre o risco de deixar o programa durante a reta final e nem conquistar uma vaga no último dia de reality show.

Quem está na frente para sair do BBB 22 na enquete UOL?

Quem está na frente para sair do BBB 22 até o momento na enquete do UOL é Pedro Scooby. Às 16h10 desta quarta-feira, véspera da eliminação, o brother tem 45,36% dos mais de 210 mil votos computados até agora e lidera a votação. Em segundo aparece Eliezer com 40,18% e em último vem Douglas Silva com 14,46%.

Como até então o ex-marido de Luana Piovanni era apontado como um dos possíveis vencedores da temporada, o resultado pode beneficiar Arthur Aguiar, que tem uma forte torcida e também é favorito ao prêmio.

A possibilidade de Pedro Scooby estar na frente da votação para sair do BBB 22 por conta da própria torcida de Arthur é grande, pois o brother é um dos fortes concorrentes ao prêmios segundo as últimas parciais do UOL. Na enquete “quem é o favorito ao prêmio do BBB 22 após a saída de Jessilane”, o surfista foi o vencedor com 57,59% dos mais de 72 mil votos computados até o encerramento da votação. Arthur apareceu em segundo nesta parcial, com 19,32%.

Na enquete mais recente do portal, “quem deve vencer após saída de Gustavo”, Arthur vem em primeiro com 72,27% dos mais de 6 mil votos contabilizados e Scooby aparece em segundo com 11,47% do favoritismo.

No ano passado, a torcida de Juliette, que era a favorita durante grande parte da temporada, usou como estratégia eliminar alguns fortes concorrentes ao prêmio antes da grande final, como Gil do Vigor, que tinha chances de ser coroado campeão.

Quem está na frente para sair do BBB 22 na parcial do DCI?

No DCI, a briga não é muito acirrada e Scooby é indicado como o novo eliminado. O brother tem 57,46% dos mais de 14 mil votos computados, contra os 24,32% de Eliezer e 18,22% de Douglas Silva.

Além da parcial sobre quem deve sair, o DCI também publicou a enquete “entre Arthur e Scooby, quem ganha?”. Nesta votação, Arthur domina 82,79% dos votos, enquanto o surfista tem 17,21%. No total, foram somados mais de 8500 votos.

Todas as consultas de parciais nesta matéria foram realizadas entre às 16h do dia 20 de abril, quarta-feira.

Evolução dos votos ao longo do dia

A porcentagem dos emparedados não variou muito ao longo do dia. Às 08h, Scooby tinha 43,36% de rejeição na enquete UOL – a variação foi de+2% nas últimas horas.

Já DCI, Scooby registrou um aumento de +5,92%. Se continuar nesse ritmo, o surfista vai se consolidando como o 16º possível eliminado do BBB 22.

Rejeição dos paredões BBB 22

Primeiro eliminado – Luciano (49,31%) em paredão contra Naiara e Natália

Segundo eliminado – Rodrigo (48,45%) em paredão contra Natália e Jessilane

Terceira eliminada – Naiara Azevedo (57,77%) em paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva

Quarta eliminada – Bárbara (86,02%) em paredão contra Natália e Arthur Aguiar

Quinta eliminada – Brunna Gonçalves (76,18%) em paredão contra Gustavo e Paulo André

Sexta eliminada – Larissa (88,59%) em paredão contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar

Sétima eliminada – Jade Picon (86,02%) em paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane

Oitava eliminado – Vinícius (55,87%) em paredão contra Gustavo e Pedro Scooby

Nona eliminada – Laís (91,25%) em paredão contra Douglas Silva e Eliezer

Décima eliminado – Lucas (77,54%) em paredão contra Paulo André e Pedro Scooby

Décima primeira eliminada – Eslovênia (80,74%) em paredão contra Douglas Silva e Paulo André

Décima segunda eliminada – Linn da Quebrada (77,60%) em paredão contra Eliezer e Gustavo

Décima terceira eliminada – Natália (83,43%) em paredão contra Paulo André e Gustavo

Décima quarta eliminada – Jessilane (63,63%) em paredão contra Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer

Décimo quinto eliminado – Gustavo (81,53%) em paredão contra Paulo André e Eliezer

