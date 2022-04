Quem está no monstro BBB 22? Um deles vai para o paredão

Veja quem está no monstro do BBB 22; Arthur Aguiar e Paulo André foram escolhidos - Foto: Reprodução/Globoplay

Quem está no monstro BBB 22? Arthur Aguiar e Paulo André foram escolhidos por Jessilane, vencedora da prova do anjo, realizada na tarde desta sexta-feira (1º). Um deles será escolhido por Gustavo para ir ao paredão durante o programa ao vivo à noite. Os brothers ainda não sabem que haverá uma formação de berlinda ainda hoje.

Quem está no castigo do monstro BBB 22

Arthur Aguiar e Paulo André estão no castigo do monstro. Eles foram escolhidos após Jessilane vencer a prova do anjo. Nesta semana, os monstros terão que ficar vestidos de piratas e devem permanecer o tempo todo em uma base colocada no gramado. Quando o som tocar, um deles pode deixar o posto, enquanto o outro deve permanecer. Quando o comando disser “piratas à bordo”, os dois devem voltar para o local.

Os castigados perdem 300 estalecas cada e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. Além do mais, durante o paredão que será formado nesta sexta, Gustavo terá que indicar um deles para a berlinda.

O anjo é autoimune, ou seja, Jessi não poderá ser votada na berlinda de hoje. Gustavo terá direito a mais uma indicação, à sua escolha. Em seguida, a casa vota no confessionário e o mais votado também vai ao paredão. Não haverá prova bate e volta.

Arthur Aguiar e Paulo André cumprem o castigo do monstro até a noite de domingo, quando será realizada uma nova prova do líder e formação de paredão.

Quem já foi anjo no BBB?

Esta é a 11ª prova do anjo – ainda não se sabe se foi a última competição pelo colar da imunidade ou ainda haverá mais competições. No domingo, não haverá uma nova disputa pelo colar.

O vencedor da prova escolhe os castigados pelo monstro, ganha um almoço especial e um vídeo gravado pela família e os amigos. Desta vez, o anjo é autoimune.

1ª semana – Rodrigo foi o vencedor.

2ª semana – Rodrigo venceu a disputa pela segunda vez.

3ª semana – Bárbara levou o colar da imunidade.

4ª semana – Paulo André e Pedro Scooby venceram a prova em dupla.

5ª semana – Arthur Aguiar ganhou a disputa.

6ª semana – Douglas Silva foi o anjo da vez.

7ª semana – Arthur Aguiar vence prova pela segunda vez.

8ª semana – Arthur Aguiar conquista a terceira vitória.

9ª semana – Lucas venceu a prova do anjo.

10ª semana – Paulo André foi o vencedor.

11ª semana – Jessilane venceu a prova pela primeira vez.

Dinâmica da semana BBB 22

Quinta-feira (31/03): prova do líder vencida por Gustavo.

Sexta-feira (1/04): prova do anjo e formação do paredão. O líder indicará um castigado pelo monstro e outro brother à sua escolha no paredão desta sexta. O terceiro emparedado será escolhido pela casa através da votação no confessionário.

Domingo (03/04): eliminação, prova do líder e nova formação de paredão. Nova dinâmica será explica durante o programa ao vivo.

Segunda-feira (04/04): jogo da discórdia.

Terça-feira (05/04): eliminação.

